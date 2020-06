Política Grupo de apoiadores de Bolsonaro lança fogos de artifício contra o prédio do Supremo

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2020

A ação durou ao menos cinco minutos Foto: Reprodução

Na noite deste sábado (13), cerca de 30 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro lançaram fogos de artifícios contra o prédio do STF (Supremo Tribunal Federal).

A ação durou ao menos cinco minutos. Os apoiadores de Bolsonaro ofenderam com xingamentos pesados os ministros da Corte, inclusive o presidente Dias Toffoli. Em tom de ameaça, perguntavam se os ministros tinham entendido o recado e mandaram que eles se preparassem.

Ofenderam também o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que os desalojou de um acampamento na Esplanada dos Ministérios. Esse grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro prega o fechamento do STF e do Congresso.

Na manhã deste domingo (14), um pequeno grupo de apoiadores de Bolsonaro se reuniu em Brasília. A concentração foi na Esplanada dos Ministérios, contrariando um decreto do governo do Distrito Federal que determinou o fechamento da esplanada a veículos e pedestres neste domingo.

Ao justificar o decreto, o governador citou “ameaças declaradas por alguns manifestantes” e a “demanda urgente” de “contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública”. A maior parte dos manifestantes neste domingo estava sem máscara de proteção contra o novo coronavírus.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, se juntou aos apoiadores do governo. Weintraub provocou aglomeração e posou para fotos. No Distrito Federal, quem não usa máscara em espaços públicos pode ser multado em até R$ 2 mil e ser enquadrado no crime de infração de medida sanitária, com pena de até um ano de prisão.

