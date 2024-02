Rio Grande do Sul Grupo de peregrinos realiza caminhada de 100 quilômetros até o Cristo Protetor de Encantado

18 de fevereiro de 2024

A expedição iniciou no município de Ciríaco, no Nordeste do Estado Foto: Divulgação A expedição iniciou no município de Ciríaco, no Nordeste do Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um grupo de cerca de 30 peregrinos da Região Metropolitana de Porto Alegre, Serra Gaúcha e Paraná concluiu uma jornada espiritual e física ao completar uma caminhada de 100 quilômetros pelo interior do Rio Grande do Sul até o Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari.

A expedição iniciou no dia 10 deste mês, no município de Ciríaco, no Nordeste do Estado, e percorreu uma rota que passou pelas cidades de Vila Maria, Serafina Corrêa e Guaporé, até chegar, na tarde do dia 13, ao Cristo Protetor de Encantado.

Durante o percurso, com média de 25 quilômetros por dia, os peregrinos não apenas desafiaram os seus limites físicos, mas também nutriram sua espiritualidade, visitando os monumentos em homenagem a Cristo em cada uma das cidades por onde passaram.

Essa iniciativa, que teve como objetivo promover a fé, a união e a reflexão, foi organizada pelo projeto Passeios na Colônia, coordenado por Alício de Assunção.

O trajeto de 100 quilômetros também permitiu que os peregrinos contemplassem a beleza das paisagens rurais do Rio Grande do Sul.

