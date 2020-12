Brasil Grupo de Rodrigo Maia lança Baleia Rossi, do MDB, para presidência da Câmara

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o deputado Baleia Rossi. Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o deputado Baleia Rossi. (Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deve anunciar nesta quarta-feira (23) seu apoio à candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB-SP). Baleia Rossi é candidato à sucessão da presidência da Câmara e concorre em fevereiro de 2021.

Rodrigo Maia formou um grupo de 11 partidos, inclusive siglas de esquerda, contra o candidato do governo Bolsonaro, deputado Arthur Lira (Progressistas-AL). O grupo promove uniões inusitadas, como a de PT e PSL, partido que lançou Bolsonaro, em 2018 , e ainda DEM, MDB, PSDB, Cidadania, PV, PSB, PDT, PC do B e Rede.

Maia diz que o grupo representa a defesa da independência da Casa contra a “agenda retrógrada” de Bolsonaro.

“Enquanto alguns buscam corroer e lutam para fechar nossas instituições, nós aqui lutamos para valorizá-las. Enquanto uns cultivam o sonho torpe do autoritarismo, nós fazemos a vigília da liberdade. Enquanto uns se encontram nas trevas, nós celebramos a luz”, diz texto de lançamento do grupo. “Essa não é a eleição entre o candidato A ou candidato B. É a eleição entre ser livre e subserviente”, completa.

O PT chegou a ameaçar veto a Baleia Rossi, presidente do MDB, mas mudou de ideia. É que petistas estavam associando a proximidade de Rossi ao ex-presidente Michel Temer e chegaram a avaliar que ele havia colaborado na para o impeachment de Dilma Rousseff.

Na avaliação de adversários de Maia, tanto o deputado Aguinaldo Ribeiro (Progressistas-PB) quanto Baleia votaram da mesma maneira na maioria das pautas na Câmara, um alinhamento de 90% em 558 votações, desde 2015, de acorda com a plataforma legislativa Inteligov.

A opção por Rossi é explicada por meio de um movimento conjunto de contraponto a Bolsonaro.

As negociações foram intensificadas desde que o STF (Supremo Tribunal Federa) barrou a possibilidade de reeleição de Maia e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), no último dia 6.

A intenção é de ter uma aliança como forma de manter o comando de uma Casa e o protagonismo em uma frente de centro-direita, para as eleições presidenciais, em 2022.

O candidato apoiado por Alcolumbre no Senado é Rodrigo Pacheco (MG), líder do DEM. Ao dar apoio para Rossi na Câmara, o DEM espera que o MDB faça o mesmo por Pacheco no Senado.

A bancada do MDB, porém, é a maior do Senado, com 13 integrantes, e apresentou chapa própria e tem quatro pré-candidatos à cadeira de presidente da Casa. Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado, Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, e Eduardo Braga, líder do MDB, são nomes aprovados por Bolsonaro. O caso à parte é o da senadora Simone Tebet.

A campanha do deputado Arthur Lira na Câmara ganhou maior destaque após receber o patrocínio de Bolsonaro.

Inicialmente Maia queria dividir o partido Progressistas indicando o deputado Aguinaldo Ribeiro (PB), mas foi voto vencido. Além disso, parte da bancada do MDB se posicionou ou a favor de Rossi ou de Lira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil