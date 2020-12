Rio Grande do Sul Banrisul reforça atendimento no litoral gaúcho e catarinense

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

Salas de autoatendimento das agências funcionarão em horário estendido até o dia 15 de março de 2021 no litoral Norte. Foto: Divulgação Fepam Salas de autoatendimento das agências funcionarão em horário estendido até o dia 15 de março de 2021 no litoral Norte. (Foto: Divulgação Fepam) Foto: Divulgação Fepam

Para atender veranistas e moradores do litoral do Estado e de Santa Catarina, o Banrisul disponibiliza uma ampla rede de atendimento em 19 municípios. Como forma de suprir o aumento da demanda neste período de verão, as salas de autoatendimento das agências funcionarão em horário estendido até o dia 15 de março de 2021. Nestas localidades, o cliente do Banrisul poderá contar com agências bancárias, postos de atendimento, correspondentes Banriponto, terminais de autoatendimento em pontos externos, caixas eletrônicos da rede Saque e Pague e cashes do Banco24Horas. Os locais de atendimento nos municípios participantes do Projeto Verão podem ser acessados no site do Banco www.banrisul.com.br (Página Inicial » Onde tem Banrisul? » Autoatendimento » Arquivos Relacionados (Projeto Verão – Atendimento Banrisul no RS e em SC).

Canais Digitais

O Banrisul, respeitando as medidas de prevenção à Covid-19, salienta que, antes de agendar o atendimento presencial nas agências, o cliente deve conferir se a demanda pode ser resolvida por meio dos canais digitais, que são seguros, ágeis e favorecem a proteção de todos.

Pelo aplicativo Banrisul Digital ou pelo Internet Banking – Home e Office Banking – os correntistas têm acesso aos serviços de extratos; pagamentos; transferência de valores; cartão de crédito; empréstimos; investimentos; câmbio; depósito de cheques; bloqueio de conta, cheque, cartão e senha de seis dígitos; dentre outros serviços.

Atendimento por agendamento

Em caso de necessidade de atendimento presencial nas agências, a visita deve ser agendada. Para solicitar o agendamento, o Banrisul disponibiliza aos seus clientes o aplicativo Banrisul Digital e o site www.banrisul.com.br. O cliente pode acessar o aplicativo Banrisul Digital e escolher a opção “Agendamento de Atendimento” que está disponível na primeira tela de acesso em “Outros Serviços”. Caso o cliente opte por realizar o agendamento pela internet, deve clicar na opção “Agende seu Atendimento” na página principal do site.

