Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

Excepcionalmente nas próximas duas semanas, em decorrência dos feriados de Natal e Ano Novo (nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2021), o mapa preliminar do distanciamento controlado será divulgado às 19h, e não às 18h, como ocorre normalmente, informou o governo do Estado. Já o horário do mapa definitivo, que é divulgado nas segundas-feiras, será mantido às 16h30.

Com a alteração no horário de divulgação, o prazo para envio de recursos de municípios e associações regionais também sofre mudanças, podendo ser enviados até às 7h do domingo subsequente. Ou seja, 36 horas após a publicação do mapa, conforme prevê o decreto estadual nº 55.240.

Da mesma forma, ficam mantidas as reuniões do Gabinete de Crise. A divulgação do mapa é feita nos sites do Distanciamento Controlado e do governo do Estado.

O mapa atual é válido até 28 de dezembro.

Números do RS

O Rio Grande do Sul registrou 427 novos casos de Covid-19 e mais 85 mortes provocadas pela doença, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (23) pela Secretaria Estadual da Saúde.

Com essas novas ocorrências, o total de casos confirmados de coronavírus no Estado subiu para 416.098. Já o número de óbitos aumentou para 8.345.

Entre as pessoas infectadas pela Covid-19 no RS, 390.886 (94% dos casos) já se recuperaram da doença, que atinge todos os municípios gaúchos.

