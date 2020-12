Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul acumula mais de 416 mil casos de coronavírus desde março. Mortes por Covid são quase 8.400

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Perdas humanas mais recentes abrangem vítimas de 26 e 96 anos. (Foto: EBC)

Em mais um dia com alto número de óbitos por coronavírus, o Rio Grande do Sul registrou nesta quarta-feira (23) mais 85 casos fatais à sua estatística da Covid, ampliando assim para 8.345 o contingente de mortos pela pandemia no Estado desde março, o que representa uma letalidade aproximada de 2%. Já os testes positivos chegaram a 416.098 desde março, com 427 novas confirmações.

O mais recente boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde) também apontou que os recuperados somam 390.886 (94% do total). Descontando-se esse segmento e também o de falecidos, o número atual de infectados em período de quarentena é de 16.814 (4%), seja mediante resguardo domiciliar ou internação hospitalar.

Ainda sobre os contágios e mortes de gaúchos por coronavírus, caso se mantenha pelos próximos dias o ritmo de novas notificações divulgadas nas últimas semana, o Estado deve chegar a 2021 com mais de 450 mil testes positivos, além de cruzar a linha de 9,5 mil vidas perdidas para a Covid.

A exemplo do que tem ocorrido ao longo de quase dez meses de pandemia no Rio Grande do Sul, a lista desta quarta-feira evidencia um amplo predomínio de idosos entre os desfechos fatais da doença: das 85 novas perdas humanas informadas pelo relatório, 69 se enquadram nesse segmento populacional, ou seja, uma incidência de 81,2%.

Enquanto a vítima mais nova era um homem de 26 anos, residente na cidade de Taquara, na outra ponta do boletim está uma mulher de 96 anos, que morava em Porto Alegre. Dentre os pacientes que sucumbiram ao coronavírus com menos de 60 anos estão o já mencionado indivíduo de 26 anos, mais sete pessoas com idades entre 40 e 49 anos e outras sete na faixa dos 50 aos 59 anos.

Falecimentos por Covid

– Alegrete (homem, 62 anos);

– Alvorada (homem, 75 anos);

– Alvorada (mulher, 82 anos);

– Alvorada (mulher, 41 anos);

– Alvorada (homem, 63 anos);

– Alvorada (mulher, 75 anos);

– Arroio do Meio (homem, 84 anos);

– Barra do Ribeiro (mulher, 69 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 81 anos);

– Cachoeirinha (homem, 67 anos);

– Canoas (homem, 94 anos);

– Canoas (homem, 58 anos);

– Canoas (homem, 85 anos);

– Capão do Leão (mulher, 65 anos);

– Carazinho (homem, 78 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 49 anos);

– Caxias do Sul (homem, 95 anos);

– Caxias do Sul (homem, 71 anos);

– Caxias do Sul (homem, 54 anos);

– Doutor Maurício Cardoso (mulher, 66 anos);

– Esteio (mulher, 74 anos);

– Esteio (mulher, 70 anos);

– Farroupilha (homem, 47 anos);

– Farroupilha (homem, 70 anos);

– Getúlio Vargas (homem, 69 anos);

– Giruá (homem, 79 anos);

– Gramado (homem, 95 anos);

– Gravataí (mulher, 69 anos);

– Gravataí (mulher, 68 anos);

– Gravataí (mulher, 71 anos);

– Guaíba (mulher, 90 anos);

– Lajeado (mulher, 63 anos);

– Maquiné (homem, 79 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 72 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 74 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 84 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 81 anos);

– Osório (homem, 77 anos);

– Panambi (mulher, 78 anos);

– Panambi (mulher, 42 anos);

– Passo do Sobrado (mulher, 81 anos);

– Passo Fundo (homem, 49 anos);

– Pedro Osório (mulher, 60 anos);

– Pelotas (mulher, 62 anos);

– Porto Alegre (homem, 72 anos);

– Porto Alegre (homem, 91 anos);

– Porto Alegre (mulher, 64 anos);

– Porto Alegre (mulher, 96 anos);

– Porto Alegre (homem, 60 anos);

– Porto Alegre (mulher, 82 anos);

– Porto Alegre (homem, 44 anos);

– Porto Alegre (homem, 68 anos);

– Porto Alegre (homem, 73 anos);

– Porto Alegre (mulher, 65 anos);

– Porto Alegre (homem, 74 anos);

– Porto Alegre (homem, 84 anos);

– Porto Alegre (homem, 65 anos);

– Porto Alegre (homem, 58 anos);

– Porto Alegre (homem, 52 anos);

– Porto Alegre (mulher, 49 anos);

– Porto Alegre (mulher, 70 anos);

– Porto Alegre (homem, 84 anos);

– Rio Grande (homem, 46 anos);

– Rio Grande (homem, 54 anos);

– Rio Grande (homem, 68 anos);

– Rio Grande (homem, 66 anos);

– Rio Pardo (homem, 69 anos);

– Rosário do Sul (homem, 86 anos);

– Santa Rosa (homem, 76 anos);

– Santa Vitória do Palmar (mulher, 61 anos);

– São Borja (mulher, 56 anos);

– São Borja (homem, 82 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 82 anos);

– Selbach (mulher, 75 anos);

– Serafina Corrêa (mulher, 61 anos);

– Sertão Santana (mulher, 54 anos);

– Tapera (homem, 65 anos);

– Taquara (homem, 26 anos);

– Taquari (mulher, 64 anos);

– Tramandaí (homem, 80 anos);

– Três Coroas (mulher, 86 anos);

– Uruguaiana (homem, 75 anos);

– Uruguaiana (mulher, 61 anos);

– Uruguaiana (mulher, 66 anos);

– Viamão (homem, 70 anos).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul