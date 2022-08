Grêmio Grupo de transição do Grêmio viaja para Goiânia e começa fase eliminatória no Brasileiro de Aspirantes

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Grêmio vai encarar o Vila Nova/GO pela partida de ida nas quartas de final Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio Grêmio vai encarar o Vila Nova/GO pela partida de ida nas quartas de final. (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio) Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta quinta-feira (25), o time de transição do Grêmio deixou Porto Alegre rumo a Goiânia (GO).

Após o término da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, onde terminou como líder do Grupo A, a equipe do técnico César Lopes encara o Vila Nova-GO nas quartas de final. O confronto ocorre no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, nesta sexta-feira (26), às 15h.

A última atividade técnica antes do jogo foi realizada na manhã de quarta-feira (24), no CT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Após o almoço nesta sexta-feira, a delegação se desloca ao palco do jogo. Os cartões amarelos foram zerados para as fases eliminatórias. Somente o atacante Vini Paulista está fora por lesão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio