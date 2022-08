Economia Inadimplência bate novo recorde e atinge 41,8% da população adulta no Brasil

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











No Rio Grande do Sul, este total supera os 3,2 milhões de pessoas Foto: Divulgação No Rio Grande do Sul, este total supera os 3,2 milhões de pessoas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O número de pessoas com contas atrasadas voltou a bater recorde no Brasil. Dados da Serasa Experian indicam que o País registrou 67,6 milhões de inadimplentes em julho, maior cifra desde o início do levantamento, em 2016, o equivalente a 800 mil pessoas em relação ao mês anterior. No Rio Grande do Sul, este total supera os 3,2 milhões de pessoas

O levantamento estima ainda que um percentual de 41,8% da população adulta esteja inadimplente, sendo que a maior parte das pessoas com nomes negativados possui entre 26 e 40 anos (24,1%), seguido daqueles com idade entre 41 e 60 anos, com 23,1%

O segmento de bancos e cartões segue como responsável pela maioria das dívidas, 28,6% do total no país, seguidos das contas básicas como água, luz e gás, com 22,2%. Em terceiro e quarto lugares ficam os setores de financeiras e varejo, com 13,7 e 12,4%, respectivamente. São Paulo concentra o maior número de inadimplentes, com mais de 16 milhões.

O economista da Serasa Experian Luiz Rabi aponta que os recordes consecutivos da inadimplência do País refletem a alta da taxa básica de juros e a inflação ainda elevada, que impactam a realidade financeira dos brasileiros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia