Por Redação O Sul | 7 de maio de 2023

Warren Buffett, conhecido como o “Oráculo de Omaha”, é um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos. (Foto: Reprodução)

O lucro líquido, incluindo participações acionárias e outros ganhos de investimento de curto prazo, da Berkshire Hathaway, conglomerado administrado por Warren Buffett, disparou para US$ 35,5 bilhões no primeiro trimestre deste ano, ante US$ 5,58 bilhões no mesmo período do ano anterior. A evolução corresponde a um aumento de cerca de 530%.

Pessoas mais ricas

Warren Buffett, conhecido como o “Oráculo de Omaha”, é um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos. Ocupou durante alguns anos o topo da lista das pessoas mais ricas do mundo da revista Forbes. No ano passado, figurou em quinto lugar nesse ranking, com uma fortuna estimada em US$ 106 bilhões.

Resultados operacionais

Em relação ao resultado do seu conglomerado no primeiro trimestre, contudo, Buffet diz que os investidores devem se concentrar nos resultados operacionais da empresa, cujo lucro foi de US$ 8,065 bilhões no mesmo período, um aumento de 12,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Os ganhos operacionais refletem os resultados das empresas que a Berkshire possui e administra. Isso inclui seguros e resseguros, serviços públicos e energia, transporte ferroviário de carga, manufatura e varejo.

No período, a subscrição de seguros e a receita de investimentos em seguros aumentaram, enquanto a operação ferroviária do conglomerado e sua empresa de energia tiveram quedas nos lucros.

Investimentos em ações

Os investimentos em ações subiram no primeiro trimestre, incluindo a Apple, que é de longe a maior participação individual de Buffett. A Berkshire também aumentou substancialmente sua participação na Occidental Petroleum no ano passado.

A empresa de Warren Buffett foi uma vendedora líquida de ações no trimestre, colhendo US$ 10,4 bilhões líquidos com as vendas de ações. As recompras de ações da Berkshire cresceram para US$ 4,4 bilhões, a maior desde o primeiro trimestre de 2021, acima dos US$ 2,8 bilhões no quarto trimestre. Ainda assim, seu tesouro de caixa aumentou para US$ 130,62 bilhões em relação aos US$ 128 bilhões do quarto trimestre. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

