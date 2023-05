Futebol Ex-jogador defende Messi e critica a torcida do PSG: “Vão se arrepender”

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2023

O jogador vive polêmica no PSG após ter viajado para a Arábia Saudita sem a autorização do clube. (Foto: Reprodução)

Javier Mascherano, ex-companheiro de Messi no Barcelona, saiu em defesa do meia argentino. O jogador vive polêmica no PSG após ter viajado para a Arábia Saudita sem a autorização do clube. Como resultado, torcedores do time de Paris protestaram nas ruas contra o atleta.

O camisa 10 da seleção Argentina chegou a pedir desculpas públicas pelo episódio. No entanto, as críticas não diminuíram após o pronunciamento. Ele ficará de fora da partida contra o Troyes, deste final de semana, pela Ligue 1. Mascherano criticou determinado cenário em entrevista à DSports.

“É uma pena que eles não tenham percebido o tipo de jogador que tiveram a sorte de ter em seu time. Acho que há dez anos nenhum torcedor parisiense imaginava que eles poderiam ter o melhor jogador da história em seu time. E em vez de gostar dele, eles passaram esses dois anos criticando ele”, disse o ex-jogador.

Remorso

O ex-zagueiro ainda falou sobre arrependimento. Segundo a ele, os torcedores do Paris Saint Germain olharam no futuro com remorso sobre as manifestações contra Messi. O argentino foi contratado pelos franceses na busca do tão sonhado título da Champions League, porém a equipe mais uma vez fracassou na tentativa de conquistar o troféu europeu nesta temporada. Com isso, as críticas aumentaram por parte dos torcedores.

“Em dez anos eles vão se arrepender. Qualquer time do mundo daria tudo para tê-lo por cinco minutos. Se há algo que não pode ser criticado é o seu profissionalismo: é difícil encontrar alguém com o seu profissionalismo quando ele é, talvez, o melhor jogador da história. Impossível criticá-lo. Deixe-o ir para onde for feliz e com sua família”, afirmou.

Messi não foi o único a ser alvo da torcida parisiense. Neymar, camisa 10 do clube e da Seleção Brasileira, também foi alvo do movimento de manifestações visto nesta semana em Paris. Além dos jogadores, a diretoria também é cobrada pelos recentes fracassos no principal torneio da Europa.

Desculpas

Lionel Messi pediu desculpas publicamente após viajar com a família para a Arábia Saudita, onde tem contratos comerciais, sem autorização do Paris Saint-Germain. Após a viagem que lhe custou duas semanas de suspensão como punição aplicada pelo clube, o craque argentino publicou um vídeo na sexta-feira para se explicar,

“Vim falar sobre o que está acontecendo. Antes de tudo, peço perdão novamente aos meus companheiros e ao clube. Sinceramente, pensei que teríamos folga depois da partida, como aconteceu durante as semanas anteriores. Eu tinha essa viagem planejada e já tinha cancelado anteriormente, mas dessa vez não pude cancelar. Volto a pedir perdão pelo que eu fiz e aguardo pelo o que o clube decidir fazer comigo. Nada mais. Abraço”, afirmou o jogador no vídeo publicado no story de seu Instagram. As informações são do site Lance e do jornal O Estado de S. Paulo.

