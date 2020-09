Economia Grupo do Bolsa Família recebe nesta quinta-feira a primeira parcela de R$ 300 do auxílio emergencial

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Também nesta quinta, a Caixa libera saques e transferências de parcelas para beneficiários fora do Bolsa, nascidos em dezembro e aprovados até o sexto lote do benefício

Os beneficiários do programa Bolsa Família começam a receber a partir desta quinta-feira (17) a primeira das 4 parcelas de R$ 300 do Auxílio Emergencial residual. Os primeiros a receber são aqueles cujo número final do NIS é 1. O calendário, sempre pela numeração do benefício, segue até 30 de setembro.

Também nesta quinta, a Caixa Econômica Federal libera saques e transferências de novas parcelas do Auxílio Emergencial, para 3,8 milhões de beneficiários do programa nascidos em dezembro. Com isso, a Caixa conclui mais um ciclo de pagamentos do benefício.

Estão nesse grupo todos os trabalhadores do Cadastro Único fora do Bolsa Família e os inscritos por meio do site ou aplicativo do programa aprovados até o sexto lote. As liberações para os trabalhadores do sétimo lote, e aqueles que foram aprovados em lotes anteriores mas tiveram os pagamentos reavaliados em agosto, terão saques liberados mais tarde.

Todos já podiam usar os recursos para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual.Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

