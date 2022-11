Acontece Grupo Havan reporta lucro ajustado de R$ 862 milhões nos primeiros trimestres de 2022

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Receita líquida da empresa, até setembro, é de quase R$ 8 bilhões (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nos três primeiros trimestres de 2022, o Grupo Havan reportou lucro ajustado de R$ 862 milhões. A receita líquida da empresa, até setembro, é de quase R$ 8 bilhões, um crescimento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. A meta de faturamento para o ano é de R$ 15 bilhões.

O dono da Havan, Luciano Hang, atribui os resultados positivos aos esforços coletivos que têm feito com que a empresa alcance cada vez mais os objetivos. “Tenho a imensa felicidade em todo ano distribuir parte dos nossos lucros com os mais de 22 mil colaboradores, com o pagamento do PPR (Programa de Participação dos Resultados). Afinal, se chegamos a esses números é graças a determinação e empenho de cada um”, afirma.

O CEO da Havan, Edson Diegoli, ressalta que a empresa segue firme e forte com o crescimento para o ano. “2022 será o melhor resultado da história da Havan”, revela.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece