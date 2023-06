Acontece Grupo Lebes passa a operar com 100% de energia limpa

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A companhia inaugurou essa semana uma megausina na cidade de Tapes (RS). Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com olhar voltado a programas de sustentabilidade e de proteção ao meio ambiente, o Grupo Lebes vem investindo, desde 2019, em projetos de energia solar para tornar a empresa cada vez mais verde.

A companhia já conta com 15 usinas de consumo local. Além disso, inaugurou essa semana uma megausina na cidade de Tapes (RS), a LEBES 1, e concluirá mais uma em Montenegro (RS), a LEBES 2.

Com a finalização do projeto, a partir de agosto, a rede passará a operar suas 350 filiais com energia solar, o que representa uma redução de emissão de 260 toneladas de CO2 por ano na atmosfera, o equivalente ao plantio anual de 92 mil árvores.

“Chegar a 100% das nossas unidades com energia fotovoltaica é um antigo sonho e uma grande conquista. Foram quatro anos de muito trabalho e dedicação com um investimento de R$ 25 milhões”. Agora estamos mais verdes do que nunca: no nosso logo, no ‘sangue verde’ dos colaboradores e nas práticas de ESG”, comenta Otelmo Drebes, presidente do Grupo Lebes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/grupo-lebes-passa-a-operar-com-100-de-energia-limpa/

Grupo Lebes passa a operar com 100% de energia limpa

2023-06-27