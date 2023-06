Acontece Lancheria Bruxa’s inaugura loja-conceito e inicia expansão com modelo de franquias no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2023

O espaço em Xangri-Lá é uma releitura das estruturas e decorações originais da marca à época da sua fundação. Foto: Willian Becker Foto: Willian Becker

A lancheria gaúcha Bruxa’s inaugurou uma nova loja na cidade de Xangri-Lá. Agora, a rede conta com quatro estabelecimentos no litoral norte gaúcho, sendo dois em Xangri-Lá, um em Atlântida e outro em Tramandaí. O novo espaço, primeira loja-conceito do grupo, tem a proposta de ser uma releitura das estruturas e decorações originais da marca à época da sua fundação, agora adaptadas para uma estética contemporânea. A inauguração também marca um novo momento da rede, que dá início a sua expansão no estado a partir do modelo de franquias.

“Estamos prontos para compartilhar a nossa paixão pelo sabor autêntico do tradicional xisburger do Bruxa’s, levando essa receita de sucesso para diversas regiões do nosso Rio Grande”, comemora o sócio fundador da marca, Edson Herzogues.

A história do grupo começou em 2007, com o sonho familiar de produzir o melhor xis de todo o Rio Grande do Sul. Herzogues e a família residiam nos fundos da primeira loja e atuavam em todas as frentes do negócio, desde a preparação dos lanches até o atendimento e a gestão. Cada ingrediente dos famosos xisburguers era cuidadosamente escolhido ou desenvolvido pela família, a fim de garantir a qualidade máxima do produto apresentado aos clientes.

As inovações começaram pelos pães: até então, as lancherias utilizavam apenas a massa doce, mas Herzogues achou que o sabor da carne poderia ficar ainda mais destacado com um pão salgado. A aposta deu certo, e a família passou a ousar ainda mais. “Achamos que era uma boa ideia adicionar a batata frita ao recheio do xis”, lembra o empresário. “E foi assim, completando sempre com tomate, alface e carne da melhor qualidade, que o Bruxa’s ficou conhecido como o melhor xis do litoral gaúcho”, explica.

A inauguração da nova loja-conceito e a decisão de abrir franquias em todo o estado refletem o bom momento do grupo, resultado de anos de dedicação e comprometimento com o cliente. De acordo com o sócio fundador, a meta é crescer preservando a experiência gastronômica única que a lancheria oferece e proporcionando um suporte contínuo para os empreendedores que decidirem investir no negócio. “O futuro é muito promissor, pois temos clientes fiéis em todas as regiões do Rio Grande do Sul”, prevê o empresário.

