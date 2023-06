Acontece 7° Ué?! SOPA! arrecada R$ 50 mil para o projeto social WimBelemDon

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2023

Evento beneficente reuniu 300 convidados e contou com o apoio de 21 empresas. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Cerca de 400 litros de sopa foram consumidos na sétima edição do evento “Ué?! SOPA!”, que reuniu 300 convidados na Associação Leopoldina Juvenil na noite de segunda-feira (26). A iniciativa contou com a ajuda de 50 voluntários e apoio de 21 empresas, tendo como objetivo principal arrecadar recursos para sustentar o projeto social WimBelemDon, dedicado ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na Zona Sul de Porto Alegre.

Foram arrecadados R$ 50 mil, valor que contribuirá diretamente para a continuidade das atividades da ONG. Entre as estrelas da gastronomia que participaram do encontro estavam a chef Neka Menna Barreto; chef João Batista Barbosa de Souza, braço direito do chef televisivo Claude Troisgros; chef Lucas Corazza – jurado do programa “Que Seja Doce”, do canal GNT -, que pela primeira vez participou da produção das sopas oferecidas no evento, além de seus tradicionais doces; o chef Rodrigo Bellora, idealizador do conceito Cozinha de Natureza. e o chef Ricardo Campo, de Gramado.

O jantar também teve a presença do músico Hique Gomez, do grupo de samba Regional Laranjal, de Sady Homrich, do grupo musical Jazz Gig, e da Orquestra Jovem Recanto Maestro. Também contou com a curadoria, pelo segundo ano consecutivo, de Rosa Moraes, embaixadora da área de Turismo e Hospitalidade da Ânima Educação.

