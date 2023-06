Acontece CEO Forum 2023 recebe nomes internacionais para debater o papel de líderes conscientes para o futuro

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2023

Entre os painelistas confirmados está Itai Green, CEO do Innovate Israel. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O que são líderes conscientes e qual o seu papel na construção das empresas do futuro? Este é o tema da edição deste ano do CEO Forum, evento de negócios realizado pela unidade regional da Câmara Americana de Comércio (Amcham Porto Alegre). O evento ocorre nesta quinta-feira (29), a partir das 13h30, no Teatro do Bourbon Country, reunindo especialistas nacionais e internacionais para falar sobre a importância de atributos como empatia, transparência e responsabilidade social na construção de equipes bem-sucedidas.

Entre os nomes confirmados está Itai Green, CEO do Innovate Israel. “Não é fácil convencer CEOs de que o futuro não depende apenas do passado. Vocês sempre têm escolhas. Se não há escolhas, não há futuro”, destacou Green em encontro com um grupo de executivos gaúchos realizado nesta quarta-feira (28), na sede da Amcham Porto Alegre.

Também estarão no palco do CEO Forum o norte-americano Lincoln Murphy, escritor considerado o “Papa do Customer Success”; o colombiano Santiago Chamorro, presidente da General Motors América do Sul; e referências nacionais, como Maurício Rodrigues, presidente LATAM da Bayer; Marta Saft, presidente da Thoughtworks; Lidia Abdalla, CEO do grupo Sabin; Daniel Randon, presidente das empresas Randoncorp e do Transforma RS; e César Saut, vice-presidente corporativo da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros e Previdências.

São esperados cerca de mil executivos e gestores gaúchos para participar deste momento de conexão, troca de insights e networking.

“A liderança consciente ajuda a criar um mundo melhor, onde as instituições são guiadas pelo propósito de servir às pessoas e à sociedade. Quando os líderes conscientes agem, colocando as pessoas em primeiro lugar, as empresas prosperam de maneiras inimagináveis, e todos os envolvidos sentem essa transformação”, destaca a gerente regional da Amcham, Daniela Bahmed Ferreira, enfatizando o tema do evento.

O CEO Forum também integra a programação comemorativa dos 25 anos da Amcham Porto Alegre, celebrados em 2023. Baseada nos pilares da inovação, talentos, tecnologia e educação, a entidade busca propor caminhos para construir uma realidade competitiva para a economia gaúcha, priorizando a sustentabilidade e a responsabilidade social, onde a tecnologia esteja a serviço das pessoas. As inscrições podem ser realizadas pelo site da Amcham.

Conheça alguns dos palestrantes

Itai Green – Fundador e CEO da Innovate Israel, o israelense Itai Green é reconhecido como um dos principais nomes na área de inovação aberta no mundo. Green está à frente de processos de inovação junto a inúmeras companhias internacionais e ao ecossistema de startups, buscando soluções baseadas na metodologia de inovação aberta, com foco nas áreas de TI, fármacos, finanças, turismo, e-commerce, energia, construção civil e Internet das coisas.

Lincoln Murphy – O norte-americano é conhecido como o pai do conceito de “Sucesso do Cliente”. Ele já prestou consultoria a milhares de companhias pelo mundo, aplicando estratégias de foco no cliente e posicionando o Sucesso do Cliente como primeiro passo para o crescimento das empresas e da lealdade do público às marcas. Murphy é co-autor do livro Customer Success: como as empresas inovadoras descobriram que a melhor forma de aumentar a receita é garantir o sucesso dos clientes (Autêntica Business; 2017), apresentador do podcast Impact Weekly e co-fundador da Impact Academy.

Lídia Abdalla – Bioquímica formada pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), com mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília (UnB) e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral (FDC). Presidente Executiva do Grupo Sabin Medicina Diagnóstica, Membro do Conselho Deliberativo da ABRAMED (Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica) e do Conselho Curador da Fundação Banco do Brasil. Sob sua gestão, o Grupo Sabin alcançou importantes conquistas, figurando entre as 10 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil (GPTW) e a Melhor Empresa para a Mulher Trabalhar no Brasil (GPTW). Empresa mais sustentável do Setor de Saúde pelo Guia Exame Sustentabilidade, e uma das Empresas Mais Inovadoras pelo Prêmio Valor de Inovação.

Marta Saft – Formada em Direito, iniciou a carreira advogando na área societária e empresarial, tendo dedicando-se à advocacia consultiva até o final de 2012, com sua transição para a ThoughtWorks, consultoria global de software com mais de 28 anos de atuação em mais de 18 países. Implementou o departamento jurídico na ThoughtWorks Brasil, sendo membro do time de liderança desde a sua entrada na empresa. Além da diretoria jurídica, passou também pela direção do time de Recrutamento da ThoughtWorks, assumindo o papel de Diretora Presidente da empresa no Brasil em 2018. Graduada em Direito (Unisinos), tem pós-graduação em Direito Empresarial (UFRGS), MBA em Gestão e Business Law (FGV), e educação executiva pelo MIT e Chicago Booth. Mentora voluntária do Women in Law Mentoring Brasil. Casada com o Álvaro e mãe de dois meninos: o Bruno e o Benício

Maurício Rodrigues – É atualmente o presidente da Bayer Crop Science na América Latina e membro do board global da divisão. Ele soma mais de 20 anos de experiência profissional, especialmente no agronegócio, gerenciamento de riscos e liderança de grandes grupos em diversas regiões. Já trabalhou para o Banco BBA e teve uma extensa carreira na Monsanto. Maurício tem experiência global com passagens pelos Estados Unidos e México, é formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica de Engenharia da USP, possui MBA em Finanças pelo IBMEC, pós-graduação em Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas e extensões no exterior pela Wharton School e Washington University.

