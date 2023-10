Economia Grupo Lins Ferrão abre 570 vagas temporárias de emprego no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2023

As oportunidades são para auxiliar de loja e vendedor Foto: Valter Campanato/Agência Brasil O salário é compatível com o mercado e a empresa oferece vale-transporte. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O Grupo Lins Ferrão, que abrange as marcas Pompéia e Gang, abriu 570 vagas de emprego temporárias para o final do ano no Rio Grande do Sul.

As oportunidades são para auxiliar de loja e vendedor, em todas as regiões do Estado, com carga horária de 44 horas semanais. São 144 vagas para a Gang no Estado e 426 na Pompéia, sendo que 49 são para Santa Catarina.

Os pré-requisitos são ter o ensino médio completo, disponibilidade de horário e, para o cargo de vendedor é necessário ter experiência em vendas. O salário é compatível com o mercado e a empresa oferece vale-transporte.

Os interessados podem entrar em contato pelo whats (51) 98044-9182 ou acessar o site do Grupo Lins Ferrão.

