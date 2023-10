Acontece Senac-RS promove qualificação profissional gratuita para vagas de fim de ano

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2023

Segundo a Pesquisa de Temporários da Fecomércio-RS, 44,0% dos estabelecimentos consultados no levantamento têm a intenção de contratação de temporários Foto: Divulgação Senac-RS Foto: Divulgação Senac-RS

As contratações temporárias, impulsionadas pelo potencial aumento das vendas de fim de ano, podem significar uma grande porta de entrada para o mercado de trabalho, pois os estabelecimentos nos segmentos de comércios e serviços costumam reforçar suas equipes no período para atenderem ao aumento da demanda. Segundo a Pesquisa de Temporários da Fecomércio-RS, 44% dos estabelecimentos consultados no levantamento têm a intenção de contratação de temporários. Entretanto, entre as dificuldades para a contratação, os estabelecimentos entrevistados apontaram a falta de qualificação dos candidatos como o principal fator, 36,1%.

De acordo com o orientador de Educação Profissional do Senac Comunidade, Márcio Oliveira, o trabalho temporário na área de vendas pode ser desafiador, uma vez que o indivíduo precisa se adaptar rapidamente a diferentes ambientes, públicos e produtos ou serviços. “Requer habilidade em trabalhar e atender pessoas de diversos perfis num volume alto. No entanto, isso também pode ser recompensador, pois promove o desenvolvimento de habilidades de adaptação”, destaca.

O orientador afirma que os trabalhos temporários na área de vendas oferecem flexibilidade tanto para as empresas quanto para os colaboradores. No período, as empresas aumentam sua força de vendas de acordo com as necessidades, e os colaboradores podem escolher oportunidades que se encaixam em seu horário. “Devido à natureza temporária do emprego, muitas vezes, o treinamento fornecido aos vendedores temporários é mais rápido e direcionado para as principais tarefas. Trabalhar em vendas temporárias pode fornecer uma ampla gama de experiências, já que pode representar diferentes empresas e produtos ao longo do tempo. Isso pode ser enriquecedor”, ressalta Márcio.

Para contribuir nesse processo de colocação no mercado de trabalho, surge a importância da profissionalização através de curso. O Senac Comunidade está com inscrições abertas para 40 vagas gratuitas para o curso de Vendedor. A qualificação profissional é ofertada por meio do Programa Senac Gratuidade (PSG) e os interessados podem se inscrever até domingo (22).

Entre os conteúdos que serão desenvolvidos estão marketing; merchandising, tipos e técnicas de vendas, negociação, atendimento ao cliente, fidelização, marketing de relacionamento e comunicação. O orientador Márcio Oliveira, comenta: “O profissional vendedor qualificado pelo Senac tem como marcas formativas: domínio técnico-científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, atuando com foco em resultados. Essas marcas reforçam o compromisso da Instituição com a formação integral do ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania. Essa perspectiva propicia o comprometimento do aluno com a qualidade do trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação profissional e sua capacidade de transformação da sociedade”.

Segundo o orientador, o diferencial da metodologia da formação está nas aulas teórico-práticas, baseadas em metodologias ativas proporcionando ao estudante uma aprendizagem autônoma e protagonista, trazendo uma vivência real da área de vendas, assim desenvolvendo competências necessárias para ser um profissional de sucesso. “Apresenta potencialidade de desenvolver habilidades como trabalhar em equipe multiprofissional; organizar materiais, instrumentos, documentos e local de trabalho; utilizar recursos de tecnologia da informação e comunicação; administrar tempo e atividades de trabalho; mediar conflitos, identificando problemas e propondo soluções”, cita.

Os pré-requisitos de acesso para o curso são possuir renda familiar per capita de até dois salários mínimos, ter 16 anos ou mais e escolaridade igual ou superior ao Ensino Fundamental Completo. Mais informações, incluindo a documentação necessária, podem ser obtidas no edital.

O curso de Vendedor será na modalidade de ensino presencial no Senac Comunidade localizado na rua Coronel Genuíno, nº 358 – Centro Histórico, Porto Alegre. As aulas iniciam na segunda-feira (23) e ocorrerão no turno da manhã. As inscrições podem ser realizadas virtualmente AQUI.

Senac-RS promove qualificação profissional gratuita para vagas de fim de ano

