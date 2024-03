Dicas de O Sul Grupo Marias promove evento comemorativo aos três anos de assistência a mulheres na Restinga, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de março de 2024

O Grupo Marias oferece assistência a mulheres em situação de vulnerabilidade social na Restinga. Foto: Divulgação O Grupo Marias oferece assistência a mulheres em situação de vulnerabilidade social na Restinga. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grupo Marias promoverá no domingo (10) um almoço comemorativo aos três de atuação da ONG (organização não governamental) em Porto Alegre. O evento iniciará às 12h no CTG Guardiões do Rio Grande, localizado na rua Nísia Floresta, 80, no bairro Restinga.

O convite individual custa R$ 40. Para duas pessoas, o valor fica R$ 70. Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (51) 99939-6005.

O Grupo Marias oferece assistência a mulheres em situação de vulnerabilidade social na Restinga. Por ser uma organização sem fins lucrativos, a verba arrecadada em eventos e doações é fundamental para a sobrevivência da entidade, que atualmente atende aproximadamente 50 mulheres.

As participantes recebem acompanhamento psicológico, jurídico e pedagógico, realizado pelos voluntários. As atividades desenvolvidas buscam incentivar o empoderamento feminino e a independência financeira por meio de oficinas de artesanato, dança e culinária, atividades de autocuidado e palestras que trazem informações, aprendizado e crescimento às mulheres integrantes.

As atividades do grupo podem ser acompanhadas pelo Instagram @grupo.marias.

2024-03-04