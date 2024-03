O traficante Fernandinho Beira-Mar e outros detentos foram transferidos do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, de onde dois presos fugiram no mês passado, para a penitenciária federal de Catanduvas, no Paraná, em uma operação sigilosa realizada no último sábado (2).

A primeira fuga registrada na história do sistema prisional federal brasileiro, criado em 2006, aconteceu no dia 14 de fevereiro, quando Deibson Nascimento e Rogério Mendonça escaparam da penitenciária federal de Mossoró.