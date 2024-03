Brasil Apenas 11% das doses da vacina contra a dengue distribuídas no País foram aplicadas nas primeiras semanas da campanha de imunização

Por Redação O Sul | 4 de março de 2024

Vacinação ocorre em 521 municípios brasileiros. Nenhum deles é gaúcho. Foto: Reprodução Vacinação ocorre em 521 municípios brasileiros. Nenhum deles é gaúcho. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Desde o início da vacinação contra a dengue, em 9 de fevereiro, apenas 11% das doses distribuídas pelo Ministério da Saúde foram aplicadas no público-alvo da campanha de imunização no País.

Até o dia 1º de março, o governo federal distribuiu 1.235.236 doses da vacina para 521 municípios de regiões endêmicas. Nenhuma das cidades é gaúcha. Até o fim da noite de domingo (3), um balanço do ministério apontava que 135.599 doses foram aplicadas no público-alvo, que são as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos.

De acordo com os dados do painel de monitoramento das arboviroses, do Ministério da Saúde, o Brasil passou de 1 milhão de casos (prováveis e confirmados) de dengue neste ano. No mesmo período do ano passado, o País tinha 207.475 casos.

Quase 260 mortes foram confirmadas e mais de 650 seguem em investigação. Entre os óbitos por dengue, mais de 40% são de pessoas com idade acima de 70 anos.

O público-alvo da campanha de vacinação (10 a 14 anos) corresponde a um total de 3,25 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Saúde. A pasta recebeu, ao todo, 6,5 milhões de doses da Qdenga para atender ao público-alvo com um esquema vacinal em duas doses, que são distribuídas aos municípios selecionados de forma progressiva

