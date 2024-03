Porto Alegre Primeira parcela do IPTU 2024 de Porto Alegre vence na sexta-feira

Por Redação O Sul | 4 de março de 2024

Quem não quitou o IPTU em cota única teve automaticamente o imposto parcelado em até dez vezes. Foto: Luciano Lanes/PMPA

O vencimento da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2024 de Porto Alegre ocorre na sexta-feira (8). As guias podem ser emitidas por meio do WhatsApp (51) 3433-0156, pelo site do IPTU, aplicativo 156+POA ou em um dos 20 locais de atendimento. Quem perder o prazo, terá acréscimo de juros e multa.

“É importante ressaltar a data, pois qualquer guia não quitada até o dia 8 resultará na perda do benefício do parcelamento sem juros, além de acarretar outras consequências, como possível inclusão nos registros de inadimplência”, disse o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel.

Quem não quitou o IPTU em cota única teve automaticamente o imposto parcelado em até dez vezes. As parcelas vencem sempre no oitavo dia de cada mês ou no primeiro dia útil após essa data, no caso de fim de semana.

