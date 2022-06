Dicas de O Sul Grupo musical gaúcho “The Beatles no Acordeon” conquista espaço nacional

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2022

Grupo gravou o quadro "Na Pista do Sucesso", do programa Faustão, que vai ao ar nesta quinta-feira. Foto: Jhonny Rigoni /Divulgação Grupo gravou o quadro "Na Pista do Sucesso", do programa Faustão na Band, que vai ao ar nesta quinta-feira. (Foto: Jhonny Rigoni/Divulgação) Foto: Jhonny Rigoni /Divulgação

O quarteto que integra o “The Beatles no Acordeon” gravou, na última semana, uma participação no programa Faustão na Band, que vai ao ar nesta quinta-feira (30), a partir das 20h30. O grupo foi convidado para o quadro Na Pista do Sucesso.

É a segunda vez que a banda participa do programa apresentado POR Fausto Silva. Em fevereiro de 2020, na TV Globo, o grupo interpretou clássicos dos “The Beatles” e de outros artistas.

O músico Diego Dias lembra que a veiculação do programa em rede nacional resultou no agendamento de uma série de shows em todo o País, que foram adiados ou até mesmo cancelados em função da pandemia. “Participar do programa do Faustão, além da grande visibilidade, é uma sensação de recomeço, pois antes da pandemia havíamos acabado de participar e não conseguimos, na ocasião, aproveitar essa visibilidade”, relembra.

No palco, o acordeonista Diego Dias, que também é integrante da “Vera Loca”, é acompanhado por uma banda especialista em “The Beatles”, formada pelos irmãos Diogo e Cassiano Farina (“Blackbirds”) e Robledo Rock (“Jack Band”).

Neste mês a agenda dos “The Beatles no Acordeon” inclui shows em Carlos Barbosa, no Festiqueijo, nesta sexta-feira (1º), em Farroupilha, na Fenakiwi, no dia 9, e em Santa Maria, no dia 23.

