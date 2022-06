Dicas de O Sul Grupo Os Monarcas recebe homenagem na Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

Foto: Divulgação

Na próxima quinta-feira (09), às 17h, o grupo Os Monarcas receberá o Prêmio Glaucus Saraiva, homenagem concedida pela Câmara de Vereadores da Capital. A cerimônia será realizada no Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal.

De proposição da vereadora Lourdes Sprenger (MDB) a honraria ao grupo Os Monarcas é dada anualmente para personalidade, grupo ou entidade que se tenha destacado na defesa, divulgação, propagação ou culto à tradição farroupilha.

Conforme a vereadora Lourdes Sprenger, a homenagem ao grupo se dá em virtude aos 50 anos do conjunto, celebrados em 2022, que preserva a autenticidade da música tradicionalista gaúcha, que leva ao país a história da cultura do Rio Grande do Sul.

O conjunto Os Monarcas foi criado oficialmente em 1972, na cidade de Erechim-RS, pelo seu fundador Gildinho (Nésio Alves Corrêa). A música fandangueira, de ritmo marcante e dançante faz com que as canções lançadas sejam sucesso garantido. Entre os principais sucessos deste grupo estão as músicas “Bugio do Fole Solto”, “Cheiro de Galpão” e “De chão batido”.

