8 de maio de 2022

Com público total de 12 mil pessoas, foliões permaneceram no sambódromo até as 6h36 deste domingo. Foto: Alex Rocha/PMPA Com público total de 12 mil pessoas, foliões permaneceram no sambódromo até as 6h36 deste domingo. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Nove escolas de samba do Grupo Ouro atravessaram a avenida do Complexo Cultural do Porto Seco nesse sábado (7). O início dos desfiles ocorreu às 21h, com Fidalgos e Aristocratas. Com público total de 12 mil pessoas, entre pagantes e componentes das escolas, os foliões permaneceram no sambódromo até a manhã deste domingo (8), para acompanhar a última agremiação a desfilar, a Império da Zona Norte, que entrou na avenida às 6h36.

Os servidores do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), coloriram a avenida vestidos de laranja e conscientizando sobre sustentabilidade. O Bloco da Saúde também desfilou na avenida para alertar a respeito do combate à dengue, sexo com segurança e prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis.

As nove escolas do Grupo Ouro, que desenvolveram seus enredos por 60 minutos, foram: Fidalgos e Aristocratas, seguida de Acadêmicos de Gravataí, União da Vila do IAPI, Império do Sol, Bambas da Orgia, Estado Maior da Restinga, Imperadores do Samba, Imperatriz Dona Leopoldina e, por fim, a Império da Zona Norte.

A Corte do Carnaval de Porto Alegre, comandado pelo Rei Momo Ubirajara Borba da Silva e pela Rainha Kênya Regina Silveira Teixeira, juntamente com a Primeira Princesa Solange Nazário Medeiros Lobato e Segunda Princesa Cássia Katherine Joaquim dos Santos da Silva, saudou todas as escolas durante os desfiles. Para o Rei Momo, a retomada do Carnaval é muito significativa. “ Esse momento nos faz acreditar que, mesmo em meio às dificuldades, o Carnaval vive”, ressaltou.

Apuração

A apuração será realizada na terça-feira (10), no Porto Seco, e nesta edição o acesso e descenso se dará da seguinte forma:

A escola classificada em nono lugar no Grupo Ouro será rebaixada para o Grupo Prata em 2023.

As escolas classificadas em primeiro e segundo lugares do Grupo Prata ascenderão ao Grupo Ouro em 2023.

Não haverá descenso de escola do Grupo Prata para o Grupo Bronze.

As escolas classificadas em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares do Grupo Bronze ascenderão ao Grupo Prata em 2023.

As escolas classificadas em quinto e sexto lugares do Grupo Bronze não desfilarão em caráter competitivo no Carnaval Oficial de Porto Alegre pelo prazo de dois anos, podendo desfilar na categoria “convidadas”.

As escolas de samba convidadas em 2022 não serão julgadas, não acumularão pontuação e também não haverá avaliação e competição na categoria Tribo Carnavalesca.

Os desfiles continuam neste domingo (8), com as escolas de samba convidadas, que não serão julgadas. Confira a ordem dos desfiles:

Domingo (8) – Convidadas – 30 minutos de desfile

17h40 – Filhos da Candinha

18h20 – Império dos Herdeiros

Grupo Bronze – 40 minutos de desfile

19h – Cohab-Santa Rita

19h50 – Protegidos da Princesa Isabel (Novo Hamburgo)

20h40 – Unidos do Guajuviras (Canoas)

21h30 – Mocidade da Lomba do Pinheiro

22h20 – Acadêmicos da Orgia

23h10 – Filhos de Maria.

