Acontece Grupo Panvel investe R$ 30 milhões na expansão do Centro de Distribuição em Eldorado do Sul (RS)

Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

Companhia dobrou sua capacidade de armazenamento e distribuição no Rio Grande do Sul. Foto: Edu Defferrari Foto: Edu Defferrari

O Grupo Panvel inaugurou, nesta segunda-feira (13), a ampliação do seu Centro de Distribuição em Eldorado do Sul (RS). Com investimento de R$ 30 milhões, a companhia dobra a capacidade de armazenamento e distribuição no Rio Grande do Sul. O novo espaço também se destaca por apresentar tecnologias sustentáveis, principalmente com foco em questões ambientais.

A obra, que teve início em fevereiro de 2022 e alcança 11 mil posições paletes (espaços para armazenamento), é mais um passo relevante para a estratégia de expansão da empresa. “A ampliação deste CD está alinhada ao planejamento da companhia traçado em 2020, que contempla dobrarmos de tamanho até 2025. Com essa iniciativa, estamos seguros para seguir com a eficiência da nossa logística e como referência no atendimento ao cliente durante o nosso processo de crescimento”, ressalta o CEO do Grupo Panvel, Julio Mottin Neto.

O potencial de geração de emprego é destaque com a conclusão da expansão. Hoje são 420 colaboradores no Centro de Distribuição, e a companhia prevê contratar outros 400 funcionários nos próximos cinco anos. “Queremos valorizar ainda mais a comunidade da região. Os colaboradores do CD são, na maioria, de Eldorado do Sul e de Guaíba. Esse movimento é positivo, também, para os trabalhadores, que contam com mais oportunidades de emprego perto de suas casas”, reforça o diretor executivo de Operações do Grupo Panvel, Roberto Coimbra.

Em 2021 e 2022, a empresa investiu R$ 200 milhões em expansão, com a abertura de 120 lojas, R$ 60 milhões em tecnologia e outros R$ 30 milhões em logística, no Centro de Distribuição de São José dos Pinhais (PR), que também passou por uma ampliação em 2021. Somados ao investimento no CD de Eldorado do Sul, são R$ 320 milhões nos últimos dois anos. “Mesmo em um cenário desafiador, em especial para o varejo, o Grupo Panvel segue com seu plano de investimentos em infraestrutura e na expansão do seu número de lojas, em um movimento de confiança no mercado”, aponta Mottin Neto.

O CD de Eldorado do Sul tem, atualmente, capacidade produtiva de 500 mil unidades/dia – de produtos separados e distribuídos – e atende cerca de 400 lojas no Rio Grande do Sul e cinco mil clientes do atacado. Com a ampliação, a capacidade chega a um milhão de unidades por dia. As lojas de Santa Catarina, Paraná e São Paulo são atendidas pelo CD de São José dos Pinhais (PR).

Tecnologia de ponta e cuidado com o meio ambiente

O Grupo Panvel traz, nessa expansão, um projeto moderno, com operação logística de ponta e que contempla empilhadeiras trilaterais e automação no processo de separação – que proporciona velocidade e precisão na separação. O amplo pavilhão, com 21 metros de altura e ampliação da área de recebimento de cargas, segue a linha de cuidado com o meio ambiente, que já permeia a edificação da companhia em Eldorado do Sul.

Nessa abordagem de sustentabilidade, o papel não é utilizado em nenhuma etapa do processo. Da separação de produtos à emissão da nota fiscal, tudo é digital. A iluminação do pavilhão é controlada de forma remota, a partir de uma tecnologia que colabora com o aumento da vida útil das luminárias e o controle de consumo.

A planta da ampliação do Centro também está preparada para receber placas fotovoltaicas. “É bom para o nosso negócio e melhor ainda para o planeta. A implementação de fontes de energia renovável é uma das medidas com impacto ambiental do Grupo Panvel. Essa é mais uma obra alinhada aos nossos compromissos públicos de sustentabilidade, anunciados no lançamento da plataforma Todos Bem, em 2020”, afirma Coimbra.

O Grupo Panvel conta com sete usinas fotovoltaicas, entre elas o modelo conhecido como carport, formado por placas solares aplicadas na cobertura do estacionamento, que abastece o prédio administrativo e o Centro de Distribuição. Com outras cinco inaugurações de usinas previstas para 2023, a companhia atinge outro marco relacionado ao consumo até o final deste ano: 100% das lojas de rua abastecidas com energia limpa.

