Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

Este ano a maior concentração de eventos será no 4º Distrito, onde pelo menos cinco vias estarão fechadas, das 18h de sexta-feira à 0h, para que a população possa festejar pelos bairros Foto: Cesar Lopes/ PMPA Este ano a maior concentração de eventos será no 4º Distrito, onde pelo menos cinco vias estarão fechadas, das 18h de sexta-feira à 0h, para que a população possa festejar pelos bairros. (Foto: Cesar Lopes/ PMPA) Foto: Cesar Lopes/ PMPA

O dia 17 de março marca as celebrações de Saint Patrick’s Day, ou como ficou conhecido no Brasil, o Dia de São Patrício, cultura irlandesa com forte presença em Porto Alegre há, pelo menos, cinco anos. Repetindo o sucesso de 2022, este ano a maior concentração de eventos será no 4º Distrito, onde pelo menos cinco vias estarão fechadas, das 18h de sexta-feira à 0h, para que a população possa festejar pelos bairros. Nesta edição, a festa deve se estender também pelo fim de semana e inclui outras áreas da Capital.

“Porto Alegre é muito feliz por celebrar esta data que adotamos com tanto carinho. Esperamos que este ano seja ainda maior, tanto no Quarto Distrito, quanto nas demais áreas da cidade, ainda mais por estar acontecendo na Capital o STU, evento nacional de skate. Reforçamos nosso apoio e intensificamos ainda mais a prestação de serviços pela cidade”, salienta o prefeito em exercício, Ricardo Gomes.

Expectativa

De acordo com os organizadores do evento no 4º Distrito, a expectativa é receber 20 mil pessoas e comercializar mais de 100 mil litros de cerveja em 150 torneiras entre bares e restaurantes. A região concentra o maior número de cervejarias artesanais do Brasil. No Escritório de Eventos, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), tramitam, até o momento, mais de 20 solicitações de licenciamento para uso de vias públicas para celebrar Saint Patrick, incluindo os bairros Bela Vista, Menino Deus, Cidade Baixa, Jardim Botânico e Rio Branco.

Iluminação verde

A partir desta terça-feira (14), dez monumentos e pontos turísticos de Porto Alegre estarão iluminados de verde, a cor símbolo do Saint Patrick’s Day. A ação faz parte de um movimento global em homenagem à data. No ano passado, segundo avaliação do Consulado da Irlanda em São Paulo, Porto Alegre teve o maior evento da América Latina, considerando o número de atrações, inclusive a iluminação.

Os locais que terão luz especial são Museu da Brigada Militar (Rua dos Andradas, 498); Museu do Trabalho (Rua dos Andradas, 230); Monumento Brigadeiro Sampaio (Praça Brigadeiro Sampaio); Edifício Intendente José Montaury (Rua Siqueira Campos, 1300); Tambor, Monumento à Cultura Negra (Praça Brigadeiro Sampaio); Pinacoteca Rubem Berta (Rua Duque de Caxias, 973); Chafariz Imperial (Parque Farroupilha); Monumento ao Expedicionário (Parque Farroupilha); Fonte Talavera (Praça Montevidéu) e Chalé da Praça XV (Praça XV de Novembro).

Segurança

A Guarda Municipal irá mobilizar 60 agentes por turno para o monitoramento dos eventos previstos de sexta-feira (17) ao fim de semana – além de St. Patricks Day, inclui também a competição STU National. Ao todo, 15 viaturas e uma unidade móvel de comando e controle estarão à disposição das guarnições para o despacho de eventuais ocorrências. A estrutura Centro Integrado de Comando (CEIC), que recebe as imagens do circuito de videomonitoramento da Capital, também será utilizada.

Fiscalização

Já a Diretoria de Fiscalização vai atuar junto às secretarias do Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Saúde (SMS), Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e Procon para coibir a atuação de ambulantes irregulares, destinação incorreta de resíduos e falta de visibilidade de preços ao consumidor.

Trânsito

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vai disponibilizar mais de 40 agentes de trânsito e transporte e 10 viaturas para garantir a segurança viária do Saint Patrick’s Day. Os agentes e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar a circulação e orientar os pedestres e motoristas para minimizar os impactos no trânsito.

No Quarto Distrito, a partir das 8h da manhã da sexta-feira, 17, cinco vias terão bloqueio total para a montagem do evento, com acesso local a moradores e empresas. A partir das 18h até a meia-noite, outras ruas serão bloqueadas para a celebração. Outros bairros também terão intervenções pontuais até o domingo, 19.

Bloqueios de trânsito para Saint Patricks’s Day:

4º Distrito

A partir das 8h de sexta-feira, 17:

– Rua Almirante Tamandaré, entre as ruas Voluntários da Pátria e Conselheiro Travassos;

– Rua Santos Dumont, entre as ruas Almirante Barroso e Álvaro Chaves;

– Rua Álvaro Chaves, entre a av. Farrapos e rua Santos Dumont;

– Rua Álvaro Chaves, entre as ruas Santos Dumont e Conselheiro Travassos;

– Rua Conselheiro Camargo, a partir da rua Moura Azevedo até o final;

Os veículos oriundos da rua Voluntários da Pátria, até às 18h, terão circulação livre pela rua Álvaro Chaves, até a esquina com a Conselheiro Travassos, onde poderão entrar à esquerda em direção à rua do Parque. Outra opção será a rua Moura Azevedo, em direção à Farrapos.

A partir das 18h de sexta-feira, 17:

– Rua Álvaro Chaves, entre as ruas Voluntários da Pátria e Conselheiro Travassos;

– Rua Moura Azevedo, entre as ruas Santos Dumont e Conselheiro Camargo;

– Rua Conselheiro Travassos, entre a rua Moura Azevedo e rua do Parque;

A partir das 18h, os veículos, poderão circular pela rua do Parque, nos dois sentidos, depois da rua Santos Dumont até a Almirante Tamandaré, à esquerda, em direção à Farrapos;

Haverá bloqueio parcial na rua Polônia, entre as avenidas Missões e Rio Grande, e também entre a rua Santos Dumont e a avenida São Paulo, de meia-pista. Os veículos, oriundos da rua Voluntários da Pátria, poderão acessar a rua Moura Azevedo, depois à esquerda na rua Cons. Camargo e à direita na avenida São Pedro.

A partir das 10h de sábado, 18:

– Na travessa São José, entre as ruas Beirute e Simão Kappel, no bairro Navegantes, até 22j.

Outras regiões com bloqueios

Sexta-feira, 17:

– 15h à 0h – Rua Passo da Pátria, entre Cel. Lucas de Oliveira e Vicente da Fontoura, bairro Bela Vista;

– 19h à 0h – Rua Bento Figueiredo, entre ruas Felipe Camarão e Ramiro Barcelos, bairro Rio Branco;

Sábado, 18:

– 10h à 18h – Rua Veríssimo Rosa 581, bairro Partenon, isolamento e parte do passeio público;

– 14h à 0h Rua Felizardo, entre a rua Guilherme Alves e a travessa Serafim Terra, bairro Jardim Botânico;

– 15h à 0h – Rua Ramiro Barcelos 1792, bairro Rio Branco, isolamento de meia-pista;

– 15h às 22h – Rua Lopo Gonçalves, entre as ruas José do Patrocínio e Gen. Lima e Silva, bairro Cidade Baixa;

Domingo, 19:

– 14h às 22h – Rua Castro Alves, entre as ruas Ramiro Barcelos e Miguel Tostes, bairro Rio Branco;

– 15h às 22h – Travessa dos Venezianos, bairro Cidade Baixa;

As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo twitter @EPTC_POA.

