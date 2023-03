Mundo Inflação nos Estados Unidos desacelera para 6% em 12 meses

Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

O índice de preços ao consumidor subiu 0,4% em fevereiro ante o mês anterior. Foto: Reprodução O índice de preços ao consumidor subiu 0,4% em fevereiro ante o mês anterior. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A inflação nos Estados Unidos no acumulado de 12 meses recuou de 6,4% em janeiro para 6% em fevereiro, segundo dados divulgados nesta terça-feira (14), pelo Departamento do Trabalho norte-americano.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,4% em fevereiro ante o mês anterior, segundo dados com ajustes sazonais.

O núcleo do CPI, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, avançou 0,5% na comparação mensal de fevereiro, superando o consenso de alta de 0,4% do mercado.

Colapso de bancos

Dois bancos norte-americanos anunciaram falência na semana passada: o Silicon Valley Bank (SVB), na sexta-feira, e o Signature Bank, dois dias depois. No domingo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu responsabilizar os culpados pela falência dos bancos.

O BMO Capital afirmou, em comentário a clientes, que o índice de inflação americana, tomado sozinho, daria como certo uma alta de 25 pontos-base na próxima semana pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Ao mesmo tempo, o banco de investimentos adverte que o estresse visto em bancos regionais do país nos últimos dias lança dúvidas sobre qual será a decisão dos dirigentes. O BMO diz que será preciso ter mais clareza sobre o sucesso para limitar o contágio no restante do setor bancário dos problemas com o SVB e o Signature Bank.

Inflação nos Estados Unidos desacelera para 6% em 12 meses