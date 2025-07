Acontece Grupo Reiter investirá R$ 120 milhões na instalação de usina de biometano em Capão do Leão

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Projeto recebeu licença prévia para construção na quarta-feira (16) durante lançamento do Empreender RS no Palácio Piratini Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grupo Reiter recebeu nesta quarta-feira (16) a licença ambiental da Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) para a instalação de uma usina de biometano no município de Capão do Leão (RS). A iniciativa integra o Empreender RS, série de ações lançadas pelo Governo do Estado voltadas ao estímulo do desenvolvimento econômico gaúcho. Com investimento de R$ 120 milhões, a planta será construída em uma área de 100 hectares e deve começar a operar em 2027 com capacidade produtiva inicial de 400 mil metros cúbicos de biometano por mês.

O empreendimento é resultado de uma joint venture entre Estancia Del Sur, empresa agropecuária do grupo, e a Geo Biogás & Carbon, formando a Geo Del Sur. A nova usina utilizará resíduos orgânicos provenientes da produção agropecuária da própria Estancia Del Sur como matéria-prima para geração de biometano para caminhões 100% a gás da Reiter Log, empresa referência em soluções logísticas, e biofertilizantes — consolidando um modelo completo de economia circular.

“A Estância Del Sur planta o milho, o boi come a silagem e o esterco é levado a um biodigestor. Aí entra a Geo Del Sur, que vai utilizar este resíduo para gerar o biometano usado para abastecer os caminhões da Reiter Log e o fertilizante, que volta para a plantação de milho da Estancia Del Sur e de outras fazendas da região. É um projeto de economia circular perfeito que conecta três empresas do grupo”, explica Vinícius Reiter Pilz, Diretor-Presidente da Reiter Log e da Estância Del Sur e Fundador da Geo del Sur.

Com a produção da usina, a Reiter Log ampliará sua autonomia energética e poderá atender integralmente sua demanda de abastecimento com biometano no Estado, com potencial de comercializar o excedente. “Estamos consolidando um modelo sustentável e escalável, com ganhos econômicos, ambientais e sociais para a região. Essa é mais uma etapa da nossa estratégia de descarbonização da logística”, afirma Vanessa Reiter Pilz, diretora ESG da Reiter Log.

O Grupo Reiter conta com 2500 colaboradores e acumula faturamento de R$ 2 bilhões nos últimos 12 meses. Com a nova usina de biometano, a companhia deve gerar 50 novos empregos diretos e seguir crescendo. Ainda nesta quarta-feira (16), a Fepam concedeu licença prévia para aumento da criação de bovinos da companhia na região – passo fundamental para ampliação da atividade pecuária e, consequentemente, da matéria-prima utilizada na produção do biogás.

Comprometida com a descarbonização da cadeia logística no Brasil, a Reiter Log é hoje responsável pela gestão da maior frota sustentável do país e maior frota a gás do mundo. A empresa conta com quatro pit stops para abastecimento com biometano em território nacional – um deles no Rio Grande do Sul. Atualmente, 35% dos veículos da empresa já operam com fontes renováveis e a meta é ter uma frota 100% movida a fontes alternativas até 2035. O novo projeto reforça a integração entre os negócios dos irmãos Vinícius e Vanessa Reiter Pilz nas áreas de transporte e agropecuária, aliando inovação e sustentabilidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/grupo-reiter-investira-120-milhoe-instalacao-usina/

Grupo Reiter investirá R$ 120 milhões na instalação de usina de biometano em Capão do Leão

2025-07-17