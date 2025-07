Acontece SETCERGS marca presença na solenidade de lançamento do Empreender RS

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Programa estadual visa estimular o crescimento econômico e apoiar micro e pequenas empresas do Rio Grande do Sul Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga no Rio Grande do Sul participou da solenidade de lançamento do programa Empreender RS, realizada no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, em Porto Alegre O evento, realizado na tarde desta quarta-feira (16) contou com a presença do governador do estado, Eduardo Leite; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo; e do presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki. O SETCERGS foi representado pelo presidente, Delmar Albarello, que salientou o quanto esse tipo de investimento é fundamental para a retomada econômica do Rio Grande do Sul.

“O transporte de cargas tem papel estratégico nesse processo, e iniciativas que fortalecem os pequenos negócios geram impacto positivo direto para toda a cadeia produtiva. Procuramos de forma muito clara, mostrar isso para toda sociedade, através da nossa campanha institucional Tudo Gira Sobre Rodas, que mostra que para cada setor, há uma ligação com o transporte”, afirmou.

O Empreender RS é uma iniciativa do governo estadual que reúne um conjunto de ações para fomentar o crescimento econômico e apoiar microempreendedores individuais (MEIs), pequenos negócios e empresas impactados pelas recentes enchentes no estado.

“No Rio Grande do Sul, as cidades são cada vez melhores porque nós valorizamos os talentos daqui e promovemos o nosso estado. Isso faz parte de uma estratégia: as pessoas precisam querer viver aqui, em vez de buscar outros lugares para morar e trabalhar. Estamos desburocratizando processos e com nossos bancos de desenvolvimento atuando com linhas subsidiadas para facilitar novos empreendimentos no estado. É um conjunto de iniciativas bem articuladas, que vem se aprimorando continuamente, orientadas pelo Plano de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Isso me enche de otimismo. Quero dizer a vocês: podemos olhar para uma fotografia do presente e enxergar apenas os problemas de hoje, ou podemos assistir a um filme, enxergando toda a jornada — os avanços que já conquistamos, os desafios superados e a evolução que tivemos nos últimos anos. Se olharmos essa jornada completa, ficaremos certamente impressionados e orgulhosos com tudo o que já conseguimos construir”, destacou o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Entre os principais focos do programa estão linhas de crédito com juros equalizados, capacitação profissional, apoio a segmentos específicos como bares, restaurantes e permissionários, além do incentivo ao empreendedorismo feminino e ações sociais de qualificação.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, falou da importância do projeto.

“A base, ou seja, o alicerce fundamental disso tudo que está sendo feito hoje reside no equilíbrio das contas públicas alcançado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Através disso, foi possível atrair investimentos para nossa região”, afirmou.

O Empreender RS integra o Plano Rio Grande, que concentra esforços em ações emergenciais, de reconstrução e desenvolvimento sustentável do estado.

Empresa associada do SETCERGS, Reiter Log, apresenta projeto de economia circular e investimentos em Capão do Leão

A Reiter Log, referência nacional em logística verde, anunciou um ambicioso projeto de economia circular em Capão do Leão, na região Sul do Rio Grande do Sul. O investimento com orçamento estimado em R$ 120 milhões prevê a produção de biometano a partir de dejetos agropecuários, que abastecerão a frota própria da Reiter Log — composta por 290 veículos movidos 100% a gás. O anúncio foi feito pelo diretor da empresa, Vinicius Pilz, durante a solenidade de lançamento do programa Empreender RS, do Governo do Estado, realizada no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

“Somos uma empresa gaúcha, com 16 anos, líder nacional em logística verde, e vimos em Capão do Leão uma grande oportunidade de transformar um problema em um belo projeto. Numa região que carece de investimentos, conseguimos unir forças para desenvolver uma solução baseada na economia circular, beneficiando a comunidade e o meio ambiente”, destacou Pilz.

O projeto envolve aproveitamento de dejetos do agronegócio para a produção de biometano. A iniciativa envolve uma grande produtora de milho e uma operação pecuária intensiva na região. O ciclo é fechado: os fertilizantes retornam para as lavouras de milho, que alimentam o gado, cujos dejetos são transformados no biometano que abastece os caminhões da Reiter Log.

“É um dos principais projetos de economia circular do Brasil. O fertilizante volta para o milho, o milho é comido pelo boi, os dejetos viram combustível para a nossa própria frota. Tudo isso feito com responsabilidade e seriedade, em Capão do Leão, uma cidade que merece receber investimentos e inovação”, completou o diretor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/setcergs-marca-presenca-solenidade-empreender-rs/

SETCERGS marca presença na solenidade de lançamento do Empreender RS

2025-07-17