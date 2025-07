Acontece Sistema Fiergs e governo do RS firmam parceria para ampliar participação de indústrias gaúchas em grandes investimentos

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Programa Conexão Indústria RS prevê, entre outras ações, capacitação de fornecedores e realização de encontros de negócios Foto: Dudu Leal / Fiergs Foto: Dudu Leal / Fiergs

O Sistema Fiergs assinou, nesta quarta-feira (16), um acordo de cooperação com o governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e da Invest RS, para fomentar o adensamento das cadeias produtivas e ampliar a participação das indústrias gaúchas como fornecedoras em grandes investimentos realizados no estado.

A assinatura entre o presidente da Fiergs, Claudio Bier, o governador do Estado, Eduardo Leite, o titular da Sedec, Ernani Polo, e o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, ocorreu durante o lançamento do Programa Empreender RS, um conjunto de ações voltado a fomentar o desenvolvimento econômico em solo gaúcho, em cerimônia realizada no Palácio Piratini.

A parceria colocará em ação o programa Conexão Indústria RS, com o objetivo de que empresas que estão investindo no Rio Grande do Sul busquem as indústrias locais como fornecedoras. “Este programa une esforços públicos e privados para desenvolver e adensar as cadeias produtivas do nosso Estado. Isso significa incentivar o uso de conteúdo gaúcho, promover a inovação, as tecnologias sustentáveis e a evolução dos processos produtivos”, avaliou Bier durante seu discurso na cerimônia.

A iniciativa com o Sistema Fiergs prevê o intercâmbio de informações estratégicas, a capacitação e certificação de fornecedores, a realização de encontros de negócios, a identificação de gargalos e o apoio a iniciativas que promovam a competitividade e a inovação na indústria gaúcha, além da possibilidade de futuras parcerias formalizadas em projetos específicos.

Segundo Bier, a iniciativa é importante para aumentar a competitividade da indústria gaúcha e gerar mais empregos. “Confiamos em oportunidades principalmente para pequenas e médias indústrias, que representam a maioria do parque industrial gaúcho.” O Sistema Fiergs representa 52 mil empresas, das quais 95% têm até 50 empregados.

O governador afirmou que essa e outras medidas anunciadas na solenidade fazem parte de um plano de estado. “O desenvolvimento econômico não é algo que se determina por decreto. É preciso criar um ambiente favorável. Assim, fortalecemos o setor produtivo para os grandes investimentos que têm sido anunciados para o Rio Grande do Sul”, disse Leite.

Conforme Prikladnicki, há o entendimento do governo de que os projetos de investimento vão demandar uma cadeia produtiva e, quando possível, é preciso fazer com que as empresas fornecedoras sejam do Rio Grande do Sul. “O que estamos fazendo junto com a Fiergs é criar uma dinâmica em que possamos conversar com os fornecedores locais, identificar as cadeias e apresentar aos investidores”, detalhou.

O secretário Polo lembrou que o Fundopem já prevê maior pontuação quando o investimento utiliza produtos locais, mas nem todo investimento que ocorre no estado tem esse tipo de benefício fiscal. “Então, nos protocolos de intenção dos investimentos, colocamos esse item para que, prioritariamente, se busque consumir produtos locais. Isso potencializa nossa economia”, ressaltou.

