Porto Alegre recebe a 1ª Panvel Run com manhã dedicada à saúde e bem-estar

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Serão 3,5 mil corredores confirmados para o evento Foto: Divulgação Foto: Divulgação

No próximo domingo (20), a Orla do Guaíba será palco da 1ª edição da Panvel Run, iniciativa que une esporte, saúde e bem-estar em uma manhã de conexão com o cuidado. Realizada pela Panvel, a corrida marca o compromisso da rede com a promoção de hábitos saudáveis, reunindo participantes de diferentes perfis em percursos de 3, 5 e 10 km. Por conta da grande procura do público, as inscrições já foram encerradas, contabilizando 3,5 mil corredores confirmados.

Mais do que uma corrida, o evento propõe uma vivência completa. Uma Arena de Saúde e Bem-estar, montada no Parque Harmonia, estará aberta ao público com programação gratuita e voltada à rotina de prevenção, ao autocuidado e à qualidade de vida. Serviços e testes gratuitos, orientações e experiências práticas estarão disponíveis para corredores e visitantes.

No espaço, o público participante também poderá experimentar suplementos como whey protein, creatina e isotônicos, realizar teste de pisada, aproveitar serviços como spa facial, massagem e penteados para corrida, registrar o momento com fotos 360°, gravar o tempo da corrida nas medalhas e ainda receber amostras e brindes.

Entre as atrações previstas, está uma área kids comandada pela Cia Lúdica, com atividades exclusivas para as crianças inscritas na prova e filhos dos corredores participantes. Cerca de 100 pequenos atletas irão percorrer trajetos adaptados entre 100 e 600 metros. A sustentabilidade também será pauta da manhã, com ações como o recolhimento de rejeitos e a ativação do programa Destino Certo, voltado ao descarte adequado de medicamentos e outros itens.

A corrida tem patrocínio de grandes marcas – Equaliv, EMS, Condres, Nivea, Baly energy drink, Catarinense, Cimed, Danone YoPro, Dermage, Herbíssimo, Hidratei, Lola, Maxnutri, Medley, Vitaminas Neoquimíca, Nutren protein, Dorflex Max, Targifor, Motlex, Cremer, Dux Human Health, Marjan Farma, Softys Falcon, Juntapel e 99. Além disso, contará com o apoio de Unimed Porto Alegre, Sabor Balardin, Pinati, Smart Fit, Power Ade, Crystal e Árvore digital. Elas somam forças para incentivar o movimento e o bem-estar.

Retirada de kits

A retirada dos kits dos atletas participantes será realizada no estacionamento do Germânia Mall, em frente à Panvel (R. Antônio Carlos Berta, 151), nos dias 17 e , das 9h às 21h, e no dia 19, das 9h às 18h.

1ª Panvel Run

Data: – Abertura da Arena de Saúde e Bem-estar: 6h30

Largada 3km: 7h45

Largada 5 e 10km: 8h30

Local de largada: Parque Harmonia – Setor A

