Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

A Feijoada no 4º Distrito chega para consolidar o bairro como polo cultural e gastronômico da capital gaúcha Foto: Alessandro Quevedo Foto: Alessandro Quevedo

Após inaugurar seu serviço fixo de almoço em abril no O Refeitório (DC Navegantes), em parceria com o Instituto Caldeira, o MuleBule Gastronomia dá início a uma nova operação que promete movimentar os finais de semana no Quarto Distrito. A partir do dia , entra em cena a Feijoada no 4º Distrito, uma nova experiência gastronômica saborosa em um ambiente descontraído.

Com capacidade para receber até 270 pessoas, o espaço contará com cinco versões de feijoada no cardápio: a tradicional completa, sem carnes, com bacon e linguiça, com paio e a opção vegetariana. O serviço inclui ainda buffet de saladas, acompanhamentos como aipim frito, torresmo, bolinho de feijoada, caldinho de feijão, além de sobremesas e shots de caipirinha.

No dia , a programação ganha um reforço especial com show de Eduardo Pitta com seu novo projeto, Raiz do Samba e DJ Lê Araújo. A feijoada acontece das 11h30 às 15h30 e os ingressos para a data estarão à venda no local, pelo telefone e Whatsapp (51) 99282-4306 por R$ 89,00.

A Feijoada no 4º Distrito chega para consolidar o Quarto Distrito como polo cultural e gastronômico da capital gaúcha, oferecendo uma opção saborosa e animada para os sábados na cidade.

