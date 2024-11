Acontece Grupo Setup reforça presença no Rio Grande do Sul com investimento de R$ 60 milhões

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

O valor inclui a ampliação da infraestrutura já existente e a expansão do portfólio de serviços. Foto: Divulgação/Setup

Operando nos setores de energia, vigilância humana e eletrônica, facilities, manutenção de elevadores e rastreamento veicular, o Grupo Setup planeja reforçar a sua presença no Rio Grande do Sul com um investimento de R$ 60 milhões até 2026.

O valor inclui a ampliação da infraestrutura já existente e a expansão do portfólio de serviços. Hoje, o grupo catarinense conta com 16 bases operacionais em solo gaúcho, 2,5 mil colaboradores e uma frota de mais de mil veículos que atendem 78 cidades nos setores de energia e facilities. Para os próximos dois anos, o objetivo é ampliar a oferta.

“O Rio Grande do Sul tem sido um parceiro estratégico para nós, não apenas pela sua localização, mas também pela qualidade dos profissionais e pela demanda pelas soluções com as quais trabalhamos. Esse investimento é uma forma de reafirmar nosso compromisso com o desenvolvimento do Estado e com o processo de reconstrução após as enchentes”, afirma o sócio-diretor do Grupo Setup, Filipe Machado.

Dentre os investimentos do Grupo Setup está a renovação da frota de veículos que foi atingida pelas inundações de maio – à época, a empresa, cuja principal base operacional está em Eldorado do Sul, perdeu 114 veículos e teve cerca de 600 colaboradores diretamente afetados pelas enchentes.

Para repor a frota, em mais uma sinalização de apoio à reconstrução do Estado, o Grupo aportou aproximadamente R$ 6 milhões em novos veículos, adquirindo durante a Expointer 75 pick-ups e carros leves.

“Fizemos questão de fazer esse investimento durante a Expointer e junto a empresas gaúchas para dar a nossa contribuição na retomada da economia do Estado”, destaca Machado.

Outro investimento relevante destacado pela empresa foi a reposição dos equipamentos de segurança que também foram perdidos na enchente. O Grupo Setup investiu mais de R$ 10 milhões nesses itens e outros R$ 4 milhões em treinamentos e capacitações para suas equipes. De acordo com o dirigente, a segurança, aliás, é a principal preocupação da empresa em todas as suas frentes de atuação.

“Temos um forte compromisso com a segurança dos nossos colaboradores e não medimos esforços para oferecer o melhor treinamento e o preparo mais adequado para nossas equipes, especialmente no que se refere ao manejo da rede elétrica”, afirma o diretor do Grupo Setup.

Desde que iniciou a atuação no Rio Grande do Sul, em 2015, o Grupo Setup já gerou mais de 2,5 mil empregos. A maior parte foi aberta a partir de 2022, quando a empresa passou a atuar como prestadora de serviços da CEEE Equatorial.

“Temos, hoje, cerca de 2 mil eletricistas atuando em Porto Alegre e na Região Metropolitana com foco na manutenção e na reconstrução da rede elétrica danificada pelos recentes eventos climáticos que atingiram o Estado”, explica Machado.

Em atualização e treinamento constantes, as equipes do Grupo Setup seguem em ampliação: ainda há 166 vagas abertas para as funções de eletricista para rede de distribuição e eletricista para linha viva. Para se candidatar às vagas do Grupo Setup, os interessados devem enviar currículo para o e-mail recrutamento@gruposetup.com ou para o WhatsApp (48) 9 9620-0119.

Grupo Setup reforça presença no Rio Grande do Sul com investimento de R$ 60 milhões

