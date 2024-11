Acontece AABB Porto Alegre é campeã estadual de beach tennis na JESAB 2024

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2024

A AABB Porto Alegre faturou os dois títulos em disputa do beach tennis na 49ª Jornada Esportiva Estadual das AABBs no Rio Grande do Sul Foto: Divulgação AABB Porto Alegre Foto: Divulgação AABB Porto Alegre

A competição reuniu 982 representantes de 39 AABBs com 170 equipes, disputando 21 modalidades, em Ijuí, no último final de semana. Na categoria beach tennis livre misto, os vencedores foram pai e filho, Carlos Cesar Araújo Filho e Guilherme Kuser Araújo. O segundo lugar ficou com a AABB Taquari, representada por Fernando Renner dos Santos e Ricardo Schuler de Souza.

No beach tennis livre feminino, a campeã foi a dupla da AABB Porto Alegre formada por Luciana Alves Freitas e Valéria Livinalli Zapalowski. Elas derrotaram na final Daniela Luisa Nespolo e Marcela Sala, da AABB Caxias do Sul.

A AABB Porto Alegre ainda conquistou dois vices campeonatos no tênis de quadra. No masculino, com Ricardo Krause Kurylenko, que jogou a final com o caxiense Pablo José Guma Fagundes, vencedor do torneio. No feminino, a AABB Porto Alegre chegou em segundo lugar com Eduarda Marranghelo Luizelli. A campeã foi Yasmin Gras Mello, da AABB Santo Ângelo.

