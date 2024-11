Acontece Panvel registra recordes em relatório do 3T24

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2024

A Panvel também se destacou no setor de serviços de saúde, consolidando sua posição como líder em vacinação no Brasil. Foto: Divulgação/Panvel

O Grupo Panvel – Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos (PNVL3) – uma das principais varejistas e distribuidoras de produtos farmacêuticos do Brasil, divulgou, nesta quinta-feira (14), seus resultados financeiros referentes ao terceiro trimestre de 2024 (3T24), demonstrando um desempenho excepcional em vendas de lojas maduras e crescimento robusto em diversos indicadores-chave.

Confira os destaques da Panvel no 3T24:

● Receita bruta do varejo atingiu cerca de R$ 1,3 bilhão, um aumento de 17,0% em relação ao 3T23;

● Venda média atinge patamar recorde, superando a barreira de $700 mil loja/mês;

● EBITDA ajustado alcançou R$ 71,8 milhões, crescimento de 26,8% em comparação ao 3T23, com margem de 5,4% (+0,7 p.p. vs 3T23);

● Lucro líquido ajustado cresceu 36,9%, atingindo R$ 37,3 milhões, com margem líquida de 2,8% (+0,6 p.p. vs 3T23);

● Participação recorde nas vendas digitais, que representaram 21,2% das vendas totais do varejo, com destaque especial para o desempenho do App;

● Retomada da expansão da rede, com abertura de 14 novas lojas no trimestre, totalizando 612 unidades em operação.

O trimestre foi marcado por uma notável recuperação após os desafios enfrentados no período anterior devido às enchentes no Rio Grande do Sul. A empresa apresentou um crescimento expressivo de 17% na receita bruta do varejo, atingindo cerca de R$1,3 bilhão. Um dos principais indicadores de produtividade, a venda média por loja da companhia, registrou patamar recorde, atingindo R$702 mil de venda por loja/mês, com um crescimento robusto de 11,8% sobre o 3T23.

Outro destaque do trimestre foram as vendas de mesmas lojas (Same Store Sales ou SSS), que apresentaram crescimento de 14,1% no 3T24 em comparação ao 3T23 e o excelente desempenho das lojas maduras (Mature Sames Store Sales ou MSSS). aumentou em 11,4%.

Este resultado foi impulsionado pelo crescimento notável das vendas através do app (35% em relação ao 3T23) e por uma estratégia bem-sucedida focada em medicamentos de uso crônico e contínuo. Com isso, obtivemos uma expansão consistente do market share na Região Sul, com 0,4 ponto percentual a mais em comparação ao 3T23, com ganho significativo em todos os Estados da região.

Além disso, a empresa registrou um aumento significativo de 26,8% no EBITDA Ajustado, que alcançou R$71,8 milhões, e um crescimento de 36,9% no Lucro Líquido Ajustado, demonstrando a resiliência e a eficácia operacional do Grupo Panvel em um cenário pós- adversidade.

A Panvel também se destacou no setor de serviços de saúde, consolidando sua posição como líder em vacinação no Brasil, alcançando um market share de 44.9%. Reforçando esse posicionamento de liderança e referência em vacinação, a Panvel foi eleita no Report CRX (Clinicarx) como a farmácia com maior número de vacinas aplicadas por loja no Brasil. Os serviços prestados pelo Panvel Clinic têm se mostrado essenciais para fidelização dos clientes e incremento da recorrência nas compras.

Com um investimento 43% maior do que o mesmo período de 2023, o grupo registra um posicionamento saudável e estratégico dentro de seu segmento e, pelos resultados recém apurados de outubro, espera registrar um quarto trimestre igualmente positivo. “Nossa posição é privilegiada no segmento, com resultados melhores que os concorrentes e com sinais bem positivos para os investidores. Nosso parque já existente vem crescendo de forma saudável, com recorde de venda média no trimestre. Além disso, reforço a importância da expansão de 0.7 pontos percentuais na margem Ebitda, atingindo 5,4% da receita bruta do grupo, um dos melhores resultados da história”, aponta Julio Mottin Neto, CEO do Grupo Panvel.

“Estamos ainda mais confiantes e orgulhosos da nossa trajetória de crescimento sustentável. Nossos valores e a resiliência de nossas operações nos posicionam de forma estratégica para mapear e aproveitar as oportunidades futuras de forma resiliente, para entregar cada vez mais valor aos nossos clientes e acionistas “, reforça o executivo.

