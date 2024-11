Acontece Unicred celebra mais uma participação no Health Meeting Business & Innovation

Feira internacional voltada ao ecossistema da saúde ocorreu entre os dias 11 e 13 de novembro, na PUC/RS

A Unicred participou, entre os dias 11 e 13 de novembro, da Health Meeting Business & Innovation, maior feira de negócios e inovação em saúde no Sul do Brasil. O evento foi direcionado para executivos e gestores de hospitais, clínicas e outros negócios da área, healthtechs, médicos, enfermeiros e demais profissionais do setor. A programação ocorreu no Centro de Eventos da PUC/RS, em Porto Alegre, recebendo mais de 15 mil visitantes em três dias de palestras, congressos científicos e networking.

No local, a Unicred apresentou um estande de 50 m² logo na entrada da feira, que serviu como um ponto de conexão com o público da saúde e espaço estratégico para os cooperados da instituição, oferecendo produtos, serviços e condições especiais ao longo da programação – reforçando seu papel de apoio à formação e ao desenvolvimento de profissionais da saúde.

Além disso, a Unicred Porto Alegre, em uma programação inédita, apresentou a Arena Uni4Life – Palco Inovação, um espaço que reuniu especialistas, executivos e startups para explorar inovações e desafios do segmento. O espaço também recebeu uma “batalha de startups e pitches de soluções”, onde empreendedores disputaram R$ 200 mil em investimentos ao apresentarem soluções transformadoras.

No geral, a feira contou também com cerca de 20 eventos simultâneos, que ocuparam vários auditórios da PUC/RS, trazendo especialistas nacionais e internacionais para debater o futuro da saúde. “Para nós da Unicred, uma cooperativa com forte atuação e origens no setor de saúde, é importante participar da Health Meeting Business & Innovation. Este é um evento que conta com grande relevância para o Rio Grande do Sul e ambiciona logo estar no mapa das grandes feiras do segmento do mundo. Nossa presença oportunizou trocas de experiência, conhecimento e negócios, garantindo a proximidade com nossos cooperados, parceiros e profissionais do ecossistema da saúde presentes”, afirma o Diretor de Desenvolvimento e Negócios da Unicred – Núcleo Geração, Marcelo Hoffmeister.

Mais informações sobre o Sistema Unicred estão disponíveis no site https://www.unicred.com.br/home.

Sobre a Unicred

O Sistema Unicred tem como missão gerar valor para os cooperados, com foco no ecossistema da saúde. Oferece atendimento qualificado e personalizado, além de diversas soluções financeiras, incluindo conta corrente, investimentos, linhas de crédito e financiamentos, cartões, seguros, consórcio e previdência. Como instituição financeira cooperativa, a Unicred pratica taxas de juros justas, visando a prosperidade coletiva. O Sistema Unicred conta com uma Central, 25 Cooperativas, mais de 366 Agências, R$ 29,9 bilhões em ativos e R$ 15,7 bilhões na carteira de crédito, atendendo a mais de 320 mil Cooperados.

