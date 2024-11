Acontece CIEE-RS inicia semana com mais de 3 mil vagas de estágio em diversas áreas

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

As oportunidades são para estudantes do Ensino Médio e de cursos de graduação, com bolsas que podem chegar a R$ 1,8 mil. Foto: Freepik Foto: Freepik

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul está com processos seletivos abertos em todas as regiões do estado para a contratação de mais de 3 mil estagiários. As oportunidades são para estudantes do Ensino Médio e de cursos de graduação em diversas áreas. As bolsas podem chegar a R$ 1,8 mil.

É importante anotar o código da vaga pretendida para localizar na plataforma ao fazer o cadastro. Informações e cadastro no site do CIEE-RS: https://cieers.org.br/conjuntos

Além desses destaques, no site Conjuntos é possível pesquisar vagas disponíveis em até cinco cidades e por até cinco cursos ou áreas de atuação. Confira o número de vagas por unidade operacional do CIEE-RS.

UO Porto Alegre: 1667

UO Novo Hamburgo: 416

UO Gravataí: 495

UO Caxias do Sul: 417

UO Passo Fundo: 262

UO Lajeado: 200

UO Santa Maria: 154

UO Pelotas: 184

UO Santo Ângelo: 105

Em relação aos processos seletivos públicos, apenas um está aberto, para a cidade de Santa Rosa:

