Acontece Unimed Porto Alegre promove 1º Summit Internacional de Valor em Saúde

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

O evento reunirá especialistas para debaterem sobre a cultura de Saúde Baseada em Valor para a qualidade e sustentabilidade do setor. Foto: Freepik Foto: Freepik

A Unimed Porto Alegre promove o 1º Summit Internacional de Valor em Saúde, que reunirá especialistas nacionais e internacionais, lideranças do setor e convidados para debater o tema. A iniciativa será dia 22 de novembro, das 14h às 18h, no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440), em Porto Alegre. Com foco em experiências e tendências do conceito Value Based Health Care (VBHC), a proposta é “Conectar para transformar a entrega de valor em saúde”.

A programação do evento contempla palestras, debates e showcases. Contará com painelistas como o professor Sir Muir Gray, Diretor fundador do Oxford Value & Stewardship Programme (OVSP), no Reino Unido (online); a médica especialista em Gestão da Saúde e Value Based Health Care (VBHC), Márcia Makdisse; o líder médico do Escritório de Valor em Saúde da Unimed Porto Alegre, Marcelo Miglioranza; o Superintendente Geral da Unimed Porto Alegre, João Pedro Bueno Telles, entre outros nomes do setor.

VBHC vem com uma estratégia que visa mudar a forma como são prestados os cuidados e a mensuração sistemática de desfechos e custos. A Saúde Baseada em Valor impulsiona as ações da cooperativa médica. “A Unimed Porto Alegre se posicionou de forma estratégica no mercado como protagonista na transformação do nosso ecossistema de saúde. Como líder de mercado temos a potência necessária para deixarmos de contemplar o problema e de fato atuar com liderança no que deve ser feito. O VBHC não é utopia, muito pelo contrário, se implementado com consistência, é o caminho para a sustentabilidade e entrega do nosso propósito de fazer a diferença no cuidar das pessoas”, destaca a superintendente de Provimento em Saúde da Unimed Porto Alegre, Daniela Medeiros.

A cooperativa lançou, em 2023, o seu Escritório de Valor em Saúde. Com a iniciativa, tornou-se a primeira operadora de saúde da América Latina a ter uma estrutura focada em novas práticas, inovações, incentivos e aperfeiçoamento para evolução da cultura de VBHC no mercado de saúde, que tem como prerrogativa priorizar as necessidades reais de cada paciente, atentando-se, também, para a sustentabilidade do negócio.

SERVIÇO:

1º Summit Internacional de Valor em Saúde da Unimed Porto Alegre

22 de novembro de 2024 – 14h às 18h

Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) – Porto Alegre

Evento para convidados

Sobre a Unimed Porto Alegre

A Unimed Porto Alegre lidera o mercado de assistência à saúde em sua área de atuação, operando em 46 municípios do Estado. Conta com mais de 650 mil beneficiários e 300 pontos de atendimento entre serviços credenciados e próprios, o que constitui a maior estrutura em prestação de serviços à saúde dentro de sua área de abrangência. A cooperativa conta com aproximadamente 6.800 médicos e tem estrutura própria para atendimento ao cliente, que inclui Centros de Diagnóstico por Imagem, Centro de Oncologia e Infusão, pronto-atendimento, Laboratório, Clínicas de Vacinas, Unidade de Atendimento Pediátrico e SOS Emergências Médicas.

