19 de novembro de 2024

A multinacional chilena voltou a ocupar o primeiro lugar na categoria de indústria florestal e papeleira

Assim como em 2023, a CMPC foi reconhecida como a empresa mais sustentável do mundo no setor de Paper & Forest Products pelo Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) – um dos rankings mais importantes em sustentabilidade corporativa, que avalia as empresas mais relevantes do planeta.

Criado em 1999, este ranking conta com 61 categorias e avalia a sustentabilidade das 2.500 maiores empresas que têm ações listadas na bolsa de valores dos Estados Unidos (Dow Jones), e analisa os 10% mais relevantes e valorizando aspectos econômicos, ambientais e sociais.

Foi nesse contexto que a CMPC alcançou o primeiro lugar em sua categoria, repetindo o feito de 2023 e melhorando em relação a 2022 e 2021, quando obteve o segundo lugar no setor.

“As decisões e ações que tomamos como empresa sempre são pensadas nos impactos positivos que podemos gerar por meio de nossas operações nas comunidades locais e territórios onde estamos presentes. Ser, pelo segundo ano consecutivo, a empresa florestal e papeleira mais sustentável do mundo nos traz a grande tarefa de continuar trabalhando diariamente para manter essa posição. Este é um reconhecimento especial a toda a equipe que trabalha na CMPC e que impulsiona a construção de um mundo melhor, contribuindo para combater as mudanças climáticas e construir territórios mais justos e com melhor qualidade de vida para as pessoas”, afirmou o CEO da CMPC, Francisco Ruiz-Tagle.

Sustentabilidade como pilar

Desde 2017, a CMPC desenvolve na prática estratégia integrada de sustentabilidade com uma abordagem baseada em três eixos: riscos aos quais a empresa e a sociedade estão expostas; temas-chave e compromisso com os princípios do Pacto Global, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); e metas da Agenda 2030. Ao todo, a CMPC adere a 14 dos 17 ODS da Organização das Nações Unidas.

Como parte disso, a CMPC implementou as metas até 2030, com a qual busca, por meio de cinco pilares fundamentais, consolidar-se com padrões de classe mundial e expandir seu tamanho. Esses pilares são: Sustentabilidade, Crescimento e Inovação, Talento, Competitividade e Cliente. É no primeiro deles que a CMPC desenvolveu uma série de projetos que lhe renderam o primeiro lugar no DJSI, na categoria de Paper & Forest Products.

Entre os objetivos de sustentabilidade ambiental da companhia, destacam-se a meta de alcançar emissões líquidas zero até 2030, reduzir em 25% o uso de água por tonelada de produto em processos industriais até 2025, alcançar zero resíduos em disposição final até 2025, adicionar 100 mil hectares de conservação ou proteção até o final desta década, e ampliar a circularidade de seus produtos.

Uma das indústrias mais sustentáveis do Brasil

Entre 2021 e 2024, a CMPC concluiu o Projeto BioCMPC, iniciativa que reuniu 33 melhorias em sustentabilidade e eficiência para a Unidade Guaíba. Com um aporte aproximado de R$ 2,75 bilhões, esse é o maior investimento em sustentabilidade da história do Rio Grande do Sul. O sucesso na execução do BioCMPC ainda foi reconhecido pelo PMI Awards – premiação global que destaca a melhor gestão de projetos do mundo. O evento de premiação aconteceu em setembro de 2024 em Los Angeles (EUA) e destacou a iniciativa da CMPC na categoria Engenharia, Construção e Infraestrutura.

Junto às comunidades

Promover o desenvolvimento social também é uma prática que norteia as atividades da CMPC. Solidária à tragédia da enchente que acometeu o Rio Grande do Sul em maio, a empresa criou um programa para mobilizar voluntários e organizar ações de apoio aos atingidos. Intitulado Fibra do Bem, essa iniciativa promoveu atividades de resgate de pessoas e animais, arrecadação e direcionamento de doações, empréstimo de equipamentos para restaurar serviços essenciais, apoio em logística e mutirões de limpeza de residências, ruas e abrigos de animais.

