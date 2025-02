O Hamas entregou os restos mortais de quatro reféns israelenses no início da manhã desta quinta-feira (20), no horário de Brasília. Entre eles, está o corpo de um bebê de 8 meses, o mais jovem de todas as pessoas sequestradas pelo grupo terrorista em Israel em outubro de 2023.

A entrega, que faz parte do acordo de cessar-fogo em vigor desde 19 de janeiro, aconteceu em Khan Younis, na Faixa de Gaza. Os restos mortais foram colocados em caixões pretos e entregues a integrantes da Cruz Vermelha, responsáveis por levá-los até Israel.

Os corpos são de Shiri Bibas, de 32 anos, dos filhos dela Kfir Bibas, de 8 meses, e Ariel Bibas, de 4 anos, e do idoso Oded Lifschitz, de 83 anos. Todos foram sequestrados no Kibutz Nir Oz, no Sul de Israel.

O grupo terrorista alegou que os quatro reféns foram mortos durante um ataque aéreo israelense na Faixa de Gaza, o que não foi confirmado por Israel.

Na entrega dos corpos, o Hamas estampou uma imagem do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, com dentes de vampiro e sangue saindo da sua boca.