Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (21), o grupo Edisa realiza oficialmente no Rio Grande do Sul o lançamento das duas motocicletas da Marca Triumph de 400 cilindradas. As novas Speed 400cc e Scrambler 400cc X se juntam a linha Triumph 2024.

Os novos modelos oferecem uma pilotagem divertida, ágil e confiável para pilotos de todas as idades e níveis de experiência.

Conheça em primeira mão o maior lançamento do ano. A nova Linha 400 cilindradas da Triumph se encontra na Avenida Sertório 5805, em Porto Alegre, com horário estendido até as 20h nesta quinta-feira.

