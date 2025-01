Economia Grupo UnidaSul abre mais de 330 novas vagas de emprego em diferentes áreas no RS

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

Entre as oportunidades, 57 vagas estão disponíveis em Porto Alegre, Esteio e Canoas Foto: Well Duarte/Divulgação Entre as oportunidades, 57 vagas estão disponíveis em Porto Alegre, Esteio e Canoas. (Foto: Well Duarte/Divulgação)

O Grupo UnidaSul, que detém as marcas Rissul e Macromix, está com 333 novas de emprego abertas em diferentes funções no Rio Grande do Sul.

Entre as oportunidades, 57 vagas estão disponíveis em Porto Alegre, Esteio e Canoas; 180 em Novo Hamburgo, Portão, Sapucaia do Sul, Campo Bom, São Leopoldo e Estância Velha; 74 em Taquara, Canela, São Francisco de Paula, Igrejinha, Três Coroas, Gramado e Ivoti; e 22 em Tramandaí, Capão da Canoa e Torres.

As vagas não são restritas a um público específico. A empresa valoriza a inclusão de candidatos com mais de 50 anos, com deficiência, jovens em busca do seu primeiro emprego ou de novas experiências profissionais.

As pessoas interessadas podem entregar o currículo impresso direto nas lojas Rissul ou Macromix ou acessar o site unidasul.com.br para cadastrar os seus dados.

