Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

A rota exclusiva ligando Caxias do Sul ao aeroporto do Galeão iniciará em 6 de maio Foto: GOL/Divulgação A rota exclusiva ligando Caxias do Sul ao aeroporto do Galeão iniciará em 6 de maio. (Foto: GOL/Divulgação) Foto: GOL/Divulgação

A GOL Linhas Aéreas anunciou nesta terça-feira (14) o lançamento de duas novas rotas no Rio Grande do Sul: Porto Alegre-Buenos Aires e Caxias do Sul-Rio .

“Comprometida em expandir sua malha internacional, a companhia lança, a partir de de 2025, sua nova rota que ligará Porto Alegre (POA) ao aeroporto Aeroparque (AEP), em Buenos Aires. Os novos voos atendem à crescente demanda de viajantes a negócios entre os países e reforçam a internacionalização da GOL, que já expandiu para quatro novos destinos em 2024 e mais um em 2025″, afirmou a companhia aérea.

“A rota POA-AEP, com 3 frequências semanais diretas, também fomenta o turismo, permitindo que cidadãos do Rio Grande do Sul descubram as belezas de Buenos Aires, a capital argentina cosmopolita e famosa por seus museus, parques e restaurantes. Da mesma forma, os portenhos ão a oportunidade de explorar destinos únicos no Rio Grande do Sul”, prosseguiu a empresa.

Com isso, Porto Alegre se soma aos outros 12 destinos brasileiros com voos da GOL diretos para Buenos Aires.

Já a rota exclusiva ligando Caxias do Sul ao aeroporto do Galeão iniciará em 6 de maio. Serão duas frequências semanais, que conectarão o Rio à Serra Gaúcha, tornando-se a única ligação sem escalas entre essas regiões.

Os voos para as novas rotas no Rio Grande do Sul serão operados em modelos Boeing 737 MAX 8, aeronave mais sustentável da frota da GOL, que em configuração internacional tem capacidade para 176 passageiros.

