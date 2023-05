Notas Brasil Grupo xamânico diz que usou veneno de sapo em situação “eventual”

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O grupo Instituto Xamanismo Sete Raios, acusado de aplicar o veneno de um sapo com substância psicodélica proibida no Brasil, afirma que “nosso uso religioso do bufo alvarius foi uma situação eventual e episódica”. Popularmente conhecido como “bufo”, o veneno do sapo Bufo alvarius seca quando extraído e pode ser inalado, liberando, entre outras substâncias, o psicodélico 5-MeO-DMT.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/grupo-xamanico-diz-que-usou-veneno-de-sapo-em-situacao-eventual/

Grupo xamânico diz que usou veneno de sapo em situação “eventual”

2023-05-23