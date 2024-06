Acontece Grupo Zaffari anuncia aceleração de investimentos no Rio Grande do Sul

25 de junho de 2024

Grupo Zaffari destina cerca de R$1,559 bilhões em investimentos no Rio Grande do Sul

Diante dos desafios de reconstrução do Rio Grande do Sul, o Grupo Zaffari optou por acelerar empreendimentos em curso e dar início a outros. No total, serão investidos R$ 1,559 bilhão durante 2024 e 2025, destinados à onze empreendimentos, seis deles localizados em Porto Alegre, três na Região Metropolitana de Porto Alegre e um em São Paulo, além do início das obras de infraestrutura, em Novo Hamburgo.

Com objetivo de reafirmar o compromisso do Grupo Zaffari com o Estado, o grupo participa da retomada da economia e contribui para a manutenção e geração de novos empregos. Ao todo, as novas operações irão produzir cerca de 3.215 empregos junto ao grupo e lojas parceiras.

A sequência de entregas desse conjunto de empreendimentos inicia nesta quinta-feira (27), às 10h, com a inauguração do Cestto Atacadista Wenceslau, localizado na Av. Wenceslau Escobar, n° 1286, na Zona Sul da cidade. A operação recebeu investimento de R$ 114 milhões, e está gerando 250 novos empregos diretos, mais 65 empregos diretos das lojas satélites. O local é a segunda unidade da nova bandeira do Grupo Zaffari, que une atacado e varejo.

Com 37 checkouts e nove unidades de autoatendimento, a unidade possui amplos corredores e apresenta as principais seções de um hipermercado, com área dedicada aos congelados e hortifrutigranjeiros, com destaque para produtos orgânicos, e grande variedade de carnes frescas; contém também padaria e confeitaria com produção própria, além de todas as categorias de produtos para o dia a dia.

Segundo o diretor Claudio Luiz Zaffari, reerguer a economia gaúcha é uma tarefa que necessita de muitas mãos, “nós queremos, e vamos fazer a nossa parte”, comenta. Ele acrescenta também que a empresa surgiu e lançou as suas raízes no Rio Grande do Sul, e agora, mais do que nunca, é hora de mostrar o que trouxe esta empresa até aqui. “O Grupo Zaffari completará 90 anos de presença e participação na comunidade gaúcha, onde os fundadores transformaram em realidade os seus sonhos, mantendo a crença na união e no trabalho”, completa.

Grupo Zaffari

Com 89 anos de fundação, o Grupo Zaffari opera com capital 100% brasileiro, atuando nos setores de varejo supermercadista, administração de shopping centers, cartões de crédito e incorporação imobiliária, contando atualmente com cerca de 12 mil colaboradores. Suas atividades iniciaram com a abertura de uma casa de comércio no interior do Rio Grande do Sul, em 1935, por iniciativa dos fundadores Francisco José Zaffari e Santina De Carli Zaffari.

