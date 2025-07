Rio Grande do Sul Guaíba entregará iluminação de LED na BR-116 em ação inédita da Prefeitura

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Guaíba realizará, nesta terça-feira, 29, às 18h, a entrega oficial da nova iluminação de LED no trecho da BR-116 que passa pelo município. A obra contempla mais de 4,5 km de extensão, com a instalação de 172 luminárias de LED, distribuídas entre 128 postes duplos, 34 postes simples e 10 postes de concreto, totalizando um investimento de R$ 793.886,92 em recursos próprios do município. A execução foi concluída em pouco mais de dois meses.

Mesmo sendo uma rodovia federal, portanto fora da competência direta do município, a gestão municipal decidiu assumir o compromisso com a comunidade e realizar a intervenção. “Essa não era uma obrigação do município, mas era uma necessidade real. A população precisa de mais segurança e visibilidade no trecho da BR”, afirma o prefeito Marcelo Maranata.

A relevância da obra se intensifica diante dos dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT): no trecho entre Guaíba e Pelotas, circulam diariamente, em média, 3.800 caminhões e 2.200 veículos de passeio, totalizando cerca de 6.000 veículos por dia. A nova iluminação impacta diretamente a segurança viária e a mobilidade de milhares de motoristas que utilizam essa importante via todos os dias.

Esse mesmo trecho da BR-116 abriga o recém-inaugurado Ellosul – Ecossistema Logístico, empreendimento liderado pelo Grupo Lebes e parceiros, que já se destaca como o maior complexo logístico privado do Rio Grande do Sul. O Ellosul está localizado no km 297 da BR-116, exatamente na área contemplada com a nova iluminação, e representa um investimento de aproximadamente R$ 500 milhões, com previsão de gerar cerca de 3.000 empregos diretos e indiretos. O espaço está estruturado para receber empresas, centros de distribuição e novos negócios, sendo um motor para a atração de empresários e o fortalecimento da economia local.

Com a nova iluminação, o trecho passa a oferecer mais segurança e infraestrutura para o fluxo logístico e empresarial, favorecendo também o desenvolvimento do Distrito Industrial de Guaíba, consolidando o município como um polo estratégico para o crescimento industrial e de serviços no estado.

A ação é inédita em Guaíba e reforça o compromisso da gestão com soluções práticas, mesmo diante dos desafios burocráticos. A nova iluminação já está em funcionamento, beneficiando não apenas os moradores da cidade, mas também todos que transitam ou investem nesse importante eixo de desenvolvimento do Estado.

