Colunistas Guarda-costas e a escuta

Por Leandro Mazzini | 30 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O acirramento dos ataques ideológicos contra ministros do Supremo Tribunal Federal obrigou a Corte a aumentar em mais de R$ 1,3 milhão ano passado o investimento em segurança para os magistrados – nas ruas, em casa e na sede do Poder Judiciário. Levantamento da Coluna aponta que o STF desembolsou em 2022 quase R$ 10 milhões (R$ 9.756.120,43) com segurança privada para proteger as dependências e seus ministros. As rubricas cobrem despesas com empresas de guarda-costas e vigilância patrimonial. Em 2021, esse gasto foi de R$ 8.446.181,54. Alguns ministros transitam com seis guarda-costas. Mas tanto investimento parece não surtir o efeito esperado dentro da própria sede. Tão vergonhoso quanto o vandalismo no STF foi o ataque moral à Corte engavetado pela administração em 2014: até hoje a Secretaria de Segurança e PF não descobriram quem instalou uma escuta ambiental debaixo da mesa do ministro Luís Roberto Barroso. Estava desativada, revelada por este repórter. Investigações entre portas apontam que o alvo era o inquilino anterior do gabinete, o relator do Mensalão do PT, Joaquim Barbosa. A escuta foi varrida para debaixo do tapete.

Limpa na farda

O clima de desconfiança nas polícias Militar e Civil do Amapá é tão gritante entre muros do quartel que o governador Clécio Vieira decidiu chamar um delegado de Minas Gerais para tentar pôr ordem nas corporações, como secretário de Segurança. Há suspeitas de que agentes atuam em grupos de extermínio, e em conluio com o tráfico.

Remetente do caos

Egresso do finado Governo, o presidente interino dos Correios, Heglehyschynton Valério Marçal, somou desastre de ações em três semanas: aniquilou a Corregedoria, exonerou cinco servidores do órgão e anunciou aberração administrativa: uma “comissão de anistia” para servidores que reclamarem das supostas perseguições em processos internos. Ele mesmo já foi citado internamente em apurações. Enquanto isso, o PT quer emplacar diretorias regionais, que numa canetada do interino passaram a ser por indicação de quem manda, não mais por meritocracia.

Parentada na cela

A PF descobriu que há centenas de parentes e amigos de oficiais do Exército detidos no presídio de Brasília, daquela turma que acampava no QG. Uma esposa de general foi liberada. Em um mês, a PMDF tentou retirar acampados por duas vezes, mas foi barrada pelo comando dos oficiais. Deu no que deu…

Caixa (de problemas)

A indicação do advogado Marcelo Bonfim, de Belo Horizonte, para vice-presidente da Caixa acendeu o alerta no Planalto. Pelo estatuto da Caixa, a nomeação tem que ser por processo seletivo com funcionário de carreira – não é seu caso. Para piorar o cenário, é um aliado do governador Romeu Zema (que atacou o PT com verborragia figadal na campanha). Como presidente do BDMB, Bonfim duplicou os empréstimos a prefeituras em pleno ano de eleição, o que ajudou Zema e o aliado Jair Bolsonaro em mais de 200 cidades. Bonfim é apadrinhado do PT de Minas, em especial do deputado Miguel Angelo e de Romênio Pereira, do diretório, que atropelaram para conseguir essa vaga.

Vai, Josué?

O presidente Lula da Silva não desistiu de ter Josué Gomes à frente do Ministério da Indústria e Comércio. A situação dele na Fiesp motivou o Barba a enviar novo convite por um emissário. Lula quer desocupar Geraldo Alckmin da pasta para que o vice seja o gerente do Governo, e o libere para agendas internacionais com a primeira-dama.

Colaboraram Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/guarda-costas-e-a-escuta/

Guarda-costas e a escuta