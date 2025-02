Mundo Guarda Costeira dos Estados Unidos divulga áudio que parece ser da implosão do submarino Titan

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

As características do som coincidem com o momento estimado da implosão, de acordo com as autoridades. Foto: Divulgação As características do som coincidem com o momento estimado da implosão, de acordo com as autoridades. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou um áudio que, segundo o próprio órgão, aparenta registrar o momento da implosão do submarino Titan, ocorrido em junho de 2023 durante uma expedição ao Titanic. Cinco pessoas que estavam a bordo morreram.

O submarino, da empresa OceanGate, desapareceu em 18 de junho de 2023, durante uma expedição aos destroços do Titanic. A embarcação tinha como destino o local onde o transatlântico afundou em 1912, no Oceano Atlântico, a quase 4 mil metros de profundidade.

Na última sexta-feira (7), as autoridades americanas divulgaram um áudio que, segundo elas, pode ter registrado o momento da implosão. A gravação foi captada por uma base localizada a mais de 1.400 km do ponto onde o Titan colapsou.

As características do som coincidem com o momento estimado da implosão, de acordo com as autoridades. O áudio revela um estrondo, descrito como um “trovão submarino”, seguido de um breve silêncio. Nesta quarta-feira (12), a Guarda Costeira informou que deve divulgar novas informações sobre o incidente em breve. Um relatório final será publicado após a conclusão das investigações, que ainda estão em andamento.

Em setembro do ano passado, a Guarda Costeira colheu depoimentos de testemunhas, incluindo funcionários da OceanGate. Na época, um ex-diretor da empresa afirmou que o submarino havia apresentado falhas poucos dias antes da expedição.

Relembre

A expedição ao Titanic foi organizada pela OceanGate Expeditions, uma empresa de turismo marítimo que cobrava US$ 250 mil (cerca de R$ 1,4 milhão) por passageiro.

O submarino partiu de Newfoundland, no Canadá, em 16 de junho de 2023. Dois dias depois, iniciou sua descida ao fundo do Oceano Atlântico. O plano previa que a viagem até os destroços do Titanic durasse cerca de duas horas, mas a comunicação foi perdida após 1 hora e 45 minutos. O Titan foi, então, declarado desaparecido.

As buscas pelo submarino mobilizaram autoridades e repercutiu ao redor do mundo. Inicialmente, havia a possibilidade de que os tripulantes estivessem vivos, presos no fundo do mar e com oxigênio limitado.

Quatro dias depois do início das buscas, a Guarda Costeira dos EUA confirmou que o submarino havia implodido e que não havia sobreviventes.

As vítimas foram:

– Stockton Rush, diretor-executivo da OceanGate e piloto do submarino;

– O empresário paquistanês Shahzada Dawood;

– Suleman Dawood, filho de Shahzada;

– O bilionário e explorador britânico Hamish Harding;

– O ex-comandante da Marinha Francesa Paul-Henry Nargeolet, especialista no naufrágio do Titanic.

Segundo as autoridades americanas, um dos fatores que pode ter contribuído para a implosão foi a exposição prolongada do submarino a condições adversas durante o armazenamento do submarino, o que pode ter deteriorado seu casco. As informações são do portal de notícias g1.

