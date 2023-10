Rio Grande do Sul Guarda Municipal de Novo Hamburgo prende detento após câmeras de vigilância flagrarem fuga de presídio

6 de outubro de 2023

O detento em fuga chegou a ingressar em um veículo. Foto: Divulgação O detento em fuga chegou a ingressar em um veículo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um criminoso em fuga do Instituto Penal de Novo Hamburgo foi preso na manhã desta sexta-feira (6) pela Guarda Municipal de Novo Hamburgo. Câmaras de vigilância controladas pela sala de operações do Centro de Comando e Controle, o C3, da Secretaria Municipal de Segurança flagraram a fuga do detento pulando o muro do presídio hamburguense. Imediatamente, uma guarnição da corporação foi acionada.

O detento em fuga chegou a ingressar em um veículo. A guarnição da Guarda Municipal foi direcionada para o automóvel que foi seguido pelo C3. Na esquina das avenidas Sete de Setembro com Pedro Adams Filho, o veículo recebeu ordem de parada pela guarnição, mas o motorista acelerou e tentou fugir em direção à BR-116.

A abordagem ocorreu logo adiante, na avenida Sete de Setembro quase esquina com a rua da Figueira. Tanto o preso em fuga quanto o motorista do carro foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. O foragido foi reencaminhado ao presídio.

